BattleBit Remastered разошлась тиражом 1,8 миллиона копий за две недели

BattleBit Remastered вышла две недели назад на ПК и покорила Steam. Этот инди-шутер, разработанный тремя людьми, SgtOkiDoki, Vilaskis и TheLiquidHorse, за первые две недели разошелся тиражом 1,8 миллиона копий.
HowToMarketAGame поговорил с SgtOkiDoki и выяснил, что до запуска игру добавили более 800 000 человек в списки желаний, в результате чего одновременно играло более 87 323 игроков. И через две недели игра приближается к отметке в два миллиона проданных копий.
BattleBit Remastered — низкополигональная массовая многопользовательская игра от первого лица, поддерживающая 254 игрока на сервер. В этой игре игроки могут сражаться на почти полностью разрушаемой карте с различными транспортными средствами.
Да фигня игра купил час поиграл сделал возврат средств
Как-то обидно,когда подобные проекты, купленные просто по приколу и потому,что онлайн не спиратишь, продаются гораздо большими тиражом,чем огромные одиночные игры,вроде Divinity: Original Sin.
наверное потому что у игр типо дивинити меньше фан база и многие не хотят дрочить сотни часов убивая мобов и фармя лут ,а хотят хорошие шутеры?
Игра нашла своих игроков, плюс ребята реализовали очень многое, учитывать надо ещё,что 3 человека смогли,а некоторые компании (миллиардная компания EA например обосралась не сняв штаны почти 3 ботвы пордряд). Нет смысла завидовать. У греха продажи гораздо больше.
Это ещё более-менее нормальный проект, тут хотя-бы есть смысл какой-то. Типа, пародия на Батлу, которая потянет на любом калькуляторе, по типу Ravenfield (только это больше песочница). А есть же всякие Among Us, Goose Goose Duck и прочее хрен пойми что, которое становится популярным. И некоторые разрабы, к сожалению, стали ориентироваться на такой рынок, где больше треша и фана для современной аудитории. Поэтому да, тоже есть негодование, что сейчас мы гораздо реже видим игры с отличным сюжетом и продуманными системами. Но хорошо, что они ещё есть и их не так то мало