BattleBit Remastered разошлась тиражом 1,8 миллиона копий за две недели ©

BattleBit Remastered вышла две недели назад на ПК и покорила Steam. Этот инди-шутер, разработанный тремя людьми, SgtOkiDoki, Vilaskis и TheLiquidHorse, за первые две недели разошелся тиражом 1,8 миллиона копий.

HowToMarketAGame поговорил с SgtOkiDoki и выяснил, что до запуска игру добавили более 800 000 человек в списки желаний, в результате чего одновременно играло более 87 323 игроков. И через две недели игра приближается к отметке в два миллиона проданных копий.

BattleBit Remastered — низкополигональная массовая многопользовательская игра от первого лица, поддерживающая 254 игрока на сервер. В этой игре игроки могут сражаться на почти полностью разрушаемой карте с различными транспортными средствами.