Авторы Battlefield 2042 рассказали о седьмом сезоне "Точка перелома", который стартует 19 марта

Разработчики из студии DICE представили 7-й сезон: "Точка перелома" для Battlefield 2042. В новом сезоне, который стартует 19 марта, будет как никогда много событий: напряженные городские сражения и масштабные разрушения окружающей среды в отчаянном противостоянии всех фракций.

С двумя новыми картами, новым транспортным средством, новым оружием, а также новым гаджетом и улучшениями геймплея, седьмой сезон принесет в Battlefield 2042 больше всего нового контента с момента запуска. Основные нововведения будут доступны всем игрокам в рамках 30 бесплатных уровней Battle Pass Season 7; дополнительные косметические предметы можно получить в Premium-версии Battle Pass.

В новой карте "Убежище" 7-го сезона сражение перенесет игроков в пустыню Атакама в Чили. В этой жестокой схватке за господство в стране русские войска объединились с новым союзником, известным как Коалиция тысячи лепестков, чтобы помочь ему захватить жизненно важный водный резервуар на новой карте.

В 7 сезоне "Точка перелома" появилось множество новых предметов, которые помогут в борьбе за власть. Это автомат AK 5C, пистолет-пулемет SCZ-3, легкий пулемет DFR Strife, управляемая ракета Predator SRAW и XFAD-4 Draugr, новейший дистанционно управляемый воздушный бомбардировщик.

Позже для седьмого сезона в игре появится карта "Стадион", на которой будут сражаться только пехотинцы, а также интенсивные рукопашные бои, которые можно будет вести в таких режимах, как Rupture, Conquest, Charge, Each Team for themselves и Each One for themselves.

Чтобы дать возможность всем желающим принять участие в происходящем, с 21 по 24 марта на всех платформах будет открыт бесплатный доступ к Battlefield 2042. Фанаты, играющие в Battlefield 2042 в этот период, но не владеющие игрой, все равно получат доступ ко всему контенту, который можно выиграть, включая оружие, карты и улучшения качества жизни из седьмого сезона.

По словам разработчиков, "Решающий момент" - это труд большой страсти, который продолжается уже более двух лет: новое оружие, карты и гаджеты, а также качественные исправления - знак заботы о преданных поклонниках франшизы Battlefield.