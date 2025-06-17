Battlefield 2042 x Mass Effect - неожиданный кроссовер двух легенд EA

Battlefield 2042 получает совершенно неожиданное обновление — кроссовер с культовой серией Mass Effect. Несмотря на то, что эти франшизы сильно различаются по жанру и тону, EA решила объединить их, добавив в шутер элементы научной фантастики, знакомые фанатам вселенной Коммандера Шепарда.
С 17 июня в Battlefield 2042 станут доступны новые косметические предметы, вдохновлённые Mass Effect. Игроки смогут примерить броню N7, экипироваться оружейными скинами в стиле Цитадели и использовать другое тематическое снаряжение. Контент будет доступен в двух отдельных комплектах и в третьем объединённом наборе.
Этот шаг кажется неожиданным: у Mass Effect сейчас не происходит громких событий, кроме разработки пятой части и обсуждений возможного телесериала. Тем не менее, для EA подобные кроссоверы становятся эффективным способом оживить интерес к своим франшизам и предоставить игрокам свежий контент без необходимости выпускать новые карты или крупные режимы.
После неудачного старта Battlefield 2042 постепенно возвращает доверие игроков, а DICE активно работает над Battlefield 6, проводя тестирования с участием сообщества. Тем временем и BioWare, несмотря на прошлые промахи вроде Andromeda и Anthem, продолжает трудиться над будущим Mass Effect.
Слияние двух известных, но переживших трудные времена франшиз — это не только жест ностальгии, но и стратегический шаг. Кроссоверы внутри брендов EA, судя по всему, становятся трендом — ранее Battlefield 2042 уже пересекался с Dead Space. Возможно, в Battlefield 6 нас ждёт ещё больше подобных сюрпризов.
Дальше-больше. Превратится в фортнит с цырком и клоунадой // Александр Королёв
2042 изначально таким был. Недалекое будущее по типу 2042 и прочих модерн шутеров страдают этим. Выглядит слишком соево, потому что пытаются сделать новое поколение оружие и техники, но выглядит все это как пластиковые солдатики. А МЕ хоть и не катит для бф, выглядит фаново. 2042 не поможет добавление более серьёзной милитари стилистики. // Сергей Качмарский
Пошло поехало. // Алеша Щелоков
сериал - чек, коллаб - чек, что там дальше в прогревах по списку? для демки рановато. может пара "утечек" со скринами?
Это не спасет бф 2042 // Александр Королёв
Думаю можно было просто сделать ремастер battlefield 2142🤔 // Антон Травкин
Жаль, что в России не работает.
Всмысле не работает?
РКН заблокировал сервера.
чет у меня все работает почему-то.
Ага еще бы сервера заработали в России уже неделю ркн их душит
Через vpn тоже?
бред не неси, я вчера играла спокойно.