Battlefield 2042 19.11.2021
4.7 465 оценок

Чешская локация, новый класс и вооружение - геймплейный трейлер грядущего сезона Battlefield 2042: Новый рассвет

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Новости

Electronic Arts совместно с DICE представила новый трейлер с игровым процессом будущего бесплатного обновления с сезоном "Новый рассвет" для шутера Battlefield 2042. Игроки смогут отправиться на новую зимнюю локацию "Возвращение", которая находится на территории Чехии. Сражения будут проходить не только под открытым небом, так как на карте расположена массивная заброшенная фабрика. Внутри нее пехотинцы смогут показать свои тактические знания и навыки стрельбы.

Оружейный арсенал Battlefield 2042 пополнится весьма любопытными новинками. Бойцам станет доступна винтовка со скользящим затвором XCE Bar, штурмовая винтовка GEW-46 и крупнокалиберная пушка BFP.50. Все вышеперечисленное снаряжение можно будет разблокировать бесплатно по мере прокачки нового боевого пропуска.

Помимо всего прочего, авторы обещают переработанную экипировку техники, новые боевые модули, включая тепловизоры и тяжёлые зенитные орудия, переработанное оружие из хранилища и переработанную версию карты «Песочные часы».

Трейлеры Обновления
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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Well-offZin

Трейлер огонь, карта реально пехотка, как и обещали, ждём!

1
6ejlblu_6bi4ok

Видимо будет самый насыщенный и топовый сезон. Надеюсь на этом не остановятся.

0
Папел

Грустно, что меньше взрывных пушек будет( Так было классно на вертолете по 200 килов делать(

1
6ejlblu_6bi4ok Папел

воздушная техника - дизбаланс, огромное кол-во транспортных джипов используются не по назначению и на них тупо кемпят - бред, поэтому считаю все изменения и нерфы обоснованными.

1