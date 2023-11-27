Креативный директор Battlefield 2042 очень странным образом намекает на седьмой сезон

Масштабный шутер Battlefield 2042 с видом от первого лица и разрушаемостью вместе со стартом шестого сезона достиг рекордных показателей по количеству игроков. Компания Electronic Arts уже пообещала удвоить ресурсы на поддержку шутера, однако сами разработчики игры из студии DICE пока не спешат раскрывать все свои планы по обновлению проекта. Только сегодня появились первые намёки на седьмой сезон Battlefield 2042, который обещает принести множество нового контента в игру.
На следующий сезон шутера стал намекать лично креативный директор Battlefield 2042 Мануэль Лланес. И стоит отметить, делает он это весьма странно. Лланес опубликовал в Twitter/X следующее сообщение:
Правильные южноамериканские эмпанадас в Гётеборге (от Че Ардженто). Съел 4, надо было заказать ещё 3.
На первый взгляд его сообщение вообще не относится к Battlefield 2042 или даже к играм в целом. Разработчик пишет о своем заказе из 4 эмпанадас, хотя нужно было заказать ещё 3... 3 + 4 равно 7, что намекает на седьмой сезон в шутере. Если такой намек кажется вам слишком протянутым, то стоит отметить, что подобным образом Лланес тизерил шестой сезон и его некоторые особенности.
Свежий намёк от разработчика может указывать на то, что седьмой сезон Battlefield 2042 принесёт в игру карту из Южной Америки, но лучше дождаться официального анонса.
Пока дела идут хорошо, нужно делать больше Close Quaters карт. Игрокам последняя очень зашла.
мда