Свежий трейлер российского ролевого экшена Distortion с демонстрацией огромного мира и боевки

Российские разработчики из студии Game Art Pioneers поставили перед собой весьма амбициозную цель. Команда собирается выпустить масштабную ролевую игру Distortion во вселенной нео-миддлпанка на Unreal Engine 5 с элементами стратегии, мрачным сюжетом и множеством разнообразных механик. Проект еще находится на ранней стадии разработки, однако авторы хотят быть максимально открытыми с сообществом игроков, поэтому предлагают оценить некоторые элементы игры в новом трейлере.
В свежем трейлере Distortion показали масштабы игрового мира, где можно будет найти поселения людей, высокие горы и густые леса со множеством монстров. Как показано в ролике, в игре будет реализована реалистичная система погоды, которая будет постоянно меняться по ходу приключений игрока. Вместе с этим ролик позволяет впервые оценить экшен в игре через демонстрацию сражений.
Авторы игры не скрывают, что в трейлере используется примитивная анимация, и можно найти другие недоработки. Это обусловлено тем, что активная разработка Distortion продолжается. Публикацией ролика разработчики хотят получить объективный взгляд геймеров на апрельскую сборку игры.
Выход Distortion запланирован на 2025-2026 год и только для ПК. Более подробно узнать о механиках игры можно из отдельного поста.
Выглядит принципе неплохо не смотря на недочёты. Желаю нашим разрабам удачии пожалуста утрите нос Копцеву и его Смуте.
Смута вообще кусок кала
Главное чтобы багов как в Смуте не было, та тоже хорошо графически выглядит
Ну хоть не скрывают гемплей как некоторые
приукрасить можно любой "геймплей"
нео-миддлпанка
Очень неплохо, смотрится всяко лучше сруты
Неплохо. Впечатление, что наши делают Скайрим-2. Только сколько лет назад вышел Скайрим ?
Мне больше напоминает смесь Скайрима и Драгонс Догмы. До выхода ещё года полтора минимум, так что пока можно только гадать.
Если это будет удобоваримая игра, то пусть выходит. если набьют руку делать игры , а не пилить бабло я только обоими руками за.
0:29 прическа из желе?
Пока что это набор ассетов, пейзажи, кое-какая анимация боёвки и карабкания
Почему-то атмосферой навеяло стандартный такой выживач в стиме
Не тем разработчикам ИРИ выделило деньги.
Distortion стоит 100 млн долл. 5 млн от ИРИ им погоду не сделают.
выглядит как рандомно натыканные ассеты из уе4. трейлер на ютубе завален хвалебными комментами ботов.
сама игра напоминает клон хоризона, только всратый
анимации и эффекты "смута эдишн"
с нетерпением ждем очередной трешак по распилу бабла)
Елекс, Horizon, и Last of us. Вот игры которые пришли на ум, при этой демонстрации. Чет не мое это подобный сеттинг.
Одежда слишком моднявая. Во время выживания она должна быть функциональной, а не стильной
01:03 - Очень классная анимация убийства, когда рука проходит сквозь всё тело. "Чекайте, на релизе не пофиксят это xD" Именно по таким мелочам можно понять, насколько будет хороша игра
да, как говорится, дьявол кроется в мелочах
Много разработчиков показывают пре альфу?
да какая на фиг разница? мне как покупателю абсолютно плевать на раннее состояние. продавать можно тока готовый продукт
а если подобный ужас они показывают за полгода до релиза, ты типичный клоун, которого опять на бабки кинут
надеюсь, ты также смотришь на запчасти холодильника того же, как они изготавливаются))