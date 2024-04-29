Свежий трейлер российского ролевого экшена Distortion с демонстрацией огромного мира и боевки

Российские разработчики из студии Game Art Pioneers поставили перед собой весьма амбициозную цель. Команда собирается выпустить масштабную ролевую игру Distortion во вселенной нео-миддлпанка на Unreal Engine 5 с элементами стратегии, мрачным сюжетом и множеством разнообразных механик. Проект еще находится на ранней стадии разработки, однако авторы хотят быть максимально открытыми с сообществом игроков, поэтому предлагают оценить некоторые элементы игры в новом трейлере.

В свежем трейлере Distortion показали масштабы игрового мира, где можно будет найти поселения людей, высокие горы и густые леса со множеством монстров. Как показано в ролике, в игре будет реализована реалистичная система погоды, которая будет постоянно меняться по ходу приключений игрока. Вместе с этим ролик позволяет впервые оценить экшен в игре через демонстрацию сражений.

Авторы игры не скрывают, что в трейлере используется примитивная анимация, и можно найти другие недоработки. Это обусловлено тем, что активная разработка Distortion продолжается. Публикацией ролика разработчики хотят получить объективный взгляд геймеров на апрельскую сборку игры.

Выход Distortion запланирован на 2025-2026 год и только для ПК. Более подробно узнать о механиках игры можно из отдельного поста.