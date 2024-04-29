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Distortion 2025 г.
Экшен, Ролевая
6.9 72 оценки

Свежий трейлер российского ролевого экшена Distortion с демонстрацией огромного мира и боевки

Gutsz
Новости

Российские разработчики из студии Game Art Pioneers поставили перед собой весьма амбициозную цель. Команда собирается выпустить масштабную ролевую игру Distortion во вселенной нео-миддлпанка на Unreal Engine 5 с элементами стратегии, мрачным сюжетом и множеством разнообразных механик. Проект еще находится на ранней стадии разработки, однако авторы хотят быть максимально открытыми с сообществом игроков, поэтому предлагают оценить некоторые элементы игры в новом трейлере.

В свежем трейлере Distortion показали масштабы игрового мира, где можно будет найти поселения людей, высокие горы и густые леса со множеством монстров. Как показано в ролике, в игре будет реализована реалистичная система погоды, которая будет постоянно меняться по ходу приключений игрока. Вместе с этим ролик позволяет впервые оценить экшен в игре через демонстрацию сражений.

Авторы игры не скрывают, что в трейлере используется примитивная анимация, и можно найти другие недоработки. Это обусловлено тем, что активная разработка Distortion продолжается. Публикацией ролика разработчики хотят получить объективный взгляд геймеров на апрельскую сборку игры.

Выход Distortion запланирован на 2025-2026 год и только для ПК. Более подробно узнать о механиках игры можно из отдельного поста.

53
24
Distortion
2025 г.
Комментарии: 24
Ваш комментарий
Space marine286

Выглядит принципе неплохо не смотря на недочёты. Желаю нашим разрабам удачии пожалуста утрите нос Копцеву и его Смуте.

16
Палыч Роков

Смута вообще кусок кала

0
FlowingNekton

Главное чтобы багов как в Смуте не было, та тоже хорошо графически выглядит

0
canteexnik

Ну хоть не скрывают гемплей как некоторые

12
JohnTornton

приукрасить можно любой "геймплей"

-1
Ой извините
нео-миддлпанка
11
Anklava
нео-миддлпанка
2
ACROSS The UNIVERSE Anklava

нео-миддлпанка

1
Dark Premium

Очень неплохо, смотрится всяко лучше сруты

2
Ивасик

Неплохо. Впечатление, что наши делают Скайрим-2. Только сколько лет назад вышел Скайрим ?

1
bysaturn

Мне больше напоминает смесь Скайрима и Драгонс Догмы. До выхода ещё года полтора минимум, так что пока можно только гадать.

2
ComprehensiveWestin

Если это будет удобоваримая игра, то пусть выходит. если набьют руку делать игры , а не пилить бабло я только обоими руками за.

0
J Jonah Jameson

0:29 прическа из желе?

-1
Sorsh

Пока что это набор ассетов, пейзажи, кое-какая анимация боёвки и карабкания

Почему-то атмосферой навеяло стандартный такой выживач в стиме

-1
WittyOrvilleton

Не тем разработчикам ИРИ выделило деньги.

-2
0ncnjqybr

Distortion стоит 100 млн долл. 5 млн от ИРИ им погоду не сделают.

7
Fenharell

выглядит как рандомно натыканные ассеты из уе4. трейлер на ютубе завален хвалебными комментами ботов.

сама игра напоминает клон хоризона, только всратый

-2
muxamor2011

анимации и эффекты "смута эдишн"
с нетерпением ждем очередной трешак по распилу бабла)

-5
as1c

Елекс, Horizon, и Last of us. Вот игры которые пришли на ум, при этой демонстрации. Чет не мое это подобный сеттинг.

-7
Brian Alameda

Одежда слишком моднявая. Во время выживания она должна быть функциональной, а не стильной

-7
LUCIFER_AGGRESSOR

01:03 - Очень классная анимация убийства, когда рука проходит сквозь всё тело. "Чекайте, на релизе не пофиксят это xD" Именно по таким мелочам можно понять, насколько будет хороша игра

-9
xxREMAGxxIxxGAMERxx

да, как говорится, дьявол кроется в мелочах

0
bysaturn

Много разработчиков показывают пре альфу?

2
JohnTornton bysaturn

да какая на фиг разница? мне как покупателю абсолютно плевать на раннее состояние. продавать можно тока готовый продукт
а если подобный ужас они показывают за полгода до релиза, ты типичный клоун, которого опять на бабки кинут
надеюсь, ты также смотришь на запчасти холодильника того же, как они изготавливаются))

0