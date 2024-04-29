Автор Manor Lords просит игроков помочь ему решить судьбу механики торговли в игре

Успешный запуск градостроительной стратегии Manor Lords выявил в игре множество аспектов, которые еще предстоит доделать разработчику-одиночке. Для проекта уже анонсирован первый крупный патч с серьезными улучшениями, а вместе с этим автор начинает тесное взаимодействие с сообществом. С помощью игроков он собирается решить судьбу целой механики в игре, которая отвечает за торговлю.
Разработчик Грэг Стикзен через официальные каналы связи в социальных сетях призывает игроков присоединиться к обсуждению системы спроса и предложения товаров в Manor Lords, которая формирует механику торговли. Автор игры собирается выслушать аргументы игроков, а также обещает учесть результаты пользовательского голосования, куда он предлагает оставить все как есть, перебалансировать её или вовсе удалить.
Главной претензией игроков к этой системе стал сильный дисбаланс. Продажа всего лишь одного ценного предмета или ресурса может сделать игрока очень богатым и крайне быстро дать влияние. Это делает стратегию развития через торговлю единственно эффективной схемой для очень быстрого развития собственного поселения. Вместе с этим в игре присутствует ограничение на перенасыщение рынка товарами, что делает тактику перепроизводства одних товаров в готовые продукты с целью покупки недостающих товаров неэффективной.
Я никогда не был в этом уверен, поскольку считаю, что специализация регионов на производстве определенных товаров - это то, как должна строиться игра. Есть и другие возможные способы убедиться, что игрокам есть на что потратить свои состояния в будущих постройках. Но, конечно, есть риск, что игрокам просто не придется строить производственные цепочки, если они смогут в основном импортировать все без каких-либо последствий, возможно, им вообще не придется взаимодействовать с некоторыми игровыми механиками.
— заявил разработчик.
Поэтому он предлагает игрокам Manor Lords проголосовать за судьбу механики. На данный момент в голосовании лидирует вариант, где предлагается оставить систему, но сбалансировать её.
>Грег Стикзен
*Вставить гифку с массовым фейспалмом*
Вы щас прям кукурузу в римворлде описали.
Тут всё просто, записывай: Просто сделай механику необходимой, вот и всё, любыми способами, хоть ограничения ставь, дополнительные привилегии за использование механик. Че мне тебя учить что ли?