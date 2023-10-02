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Battlefield 2042 19.11.2021
5 528 оценок

Мутировавшие солдаты и перестрелки на новой карте в трейлере шестого сезона Battlefield 2042

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butcher69
Новости

Как и было обещано, появился трейлер Battlefield 2042 Season 6: Dark Creations, который показывает, что ждет нас в следующем сезоне, а также подтверждает, что дата начала шестого сезона намечена на 10 октября!

Вместе с трейлером DICE сообщила, что в шестом сезоне появится новая "клаустрофобная" карта CQC, новое оружие и гаджеты, а также новый Battle Pass.

Геймплейный показ назначен на 5 октября, и мы предполагаем, что, судя по трейлеру, мы еще увидим этих темных солдат. Зомби ли это? Мутировавшие солдаты? Появится ли новый игровой режим как раз к Хэллоуину? Скоро мы узнаем больше.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Zewer

Все говорили что игру закинут после релиза

А вот и 6 сезон уже подлетел...

0
Barabashka138rus

Ох, какая же это бяка бф 2042, чем дальше тем страшнее

-10