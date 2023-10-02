Мутировавшие солдаты и перестрелки на новой карте в трейлере шестого сезона Battlefield 2042

Как и было обещано, появился трейлер Battlefield 2042 Season 6: Dark Creations, который показывает, что ждет нас в следующем сезоне, а также подтверждает, что дата начала шестого сезона намечена на 10 октября!
Вместе с трейлером DICE сообщила, что в шестом сезоне появится новая "клаустрофобная" карта CQC, новое оружие и гаджеты, а также новый Battle Pass.
Геймплейный показ назначен на 5 октября, и мы предполагаем, что, судя по трейлеру, мы еще увидим этих темных солдат. Зомби ли это? Мутировавшие солдаты? Появится ли новый игровой режим как раз к Хэллоуину? Скоро мы узнаем больше.
Все говорили что игру закинут после релиза
А вот и 6 сезон уже подлетел...
Ох, какая же это бяка бф 2042, чем дальше тем страшнее