Седьмой сезон Battlefield 2042 вернул игрокам "старые добрые" баги с зависанием и вылетами

Разработчики из студии DICE проделали колоссальную работу по исправлению технического состояния Battlefield 2042 к моменту его релиза. Шутеру потребовалось несколько сезонов, чтобы восстановить доверие игроков и предоставить действительно качественный продукт. Недавно вышедший седьмой сезон, на первый взгляд, должен был отметить достижение авторов, однако он вернул в игру самые раздражающие баги.
Седьмой сезон "Точка перелома" добавил в игру новую карту, оружие и многое другое. К сожалению, вместе с полезными улучшениями обновление для Battlefield 2042 вернуло старые ошибки, с которыми шутер страдал при запуске. Многие игроки жалуются на различные зависания, вылеты из матчей и другие технические проблемы. Похоже, больше всего пострадали игроки на Xbox Series X, которые даже не могут завершить матч на новой карте.
В команде DICE оперативно отреагировали на жалобы игроков и заявили, что расследуют проблемы патча. По словам разработчиков, они осведомлены о всех проблемах, с которыми сталкиваются пользователи, включая баг с отсутствием транспортных средств. Авторам удалось добиться некоторого прогресса в решении этих проблем, но для полного исправления им нужно больше времени.
Как отметили разработчики Battlefield 2042, игрокам не придется долго ждать выхода полноценного патча, который исправит вышеупомянутые баги. В DICE стремятся решить проблему как можно скорее, поэтому планируют выпустить хотфикс и, при необходимости, несколько его версий для стабильной работы шутера на всех платформах.
К слову еще игра обладает потрясающей фичей - при запуске вышибается интернет, но можно переподключиться и играть
При втором запуске и вышибании интернета ты уже не можешь переподключиться, приходится перезагружать комп, а он даже в перезагрузку не уходит нормально
У меня очень много вопросов и нет никаких ответов, но есть отличная идея для нового лого ЕА
К - клиентоориентированность
сегодня играл 4 часа: 0 багов, лагов и т.д. Не в пример гребаным хелдайверам с их постоянными вылетами и багами в коопе с 4 человеками. А в батле 128 и все летает
Кто знает, как починить ошибку "1 86001S-6600035-2397336030-08", уже три дня с ней мучаюсь, весь инет проскроллил
Deadfield
1. Словил баг новых вещей они просто отключаются при выборе и ставится дефолт лечится перезагрузкой игры
2. Словил баг что премиум и прокачка его вообще исчезла ( фиксится только перезаходом в игру) поиграл один матч, ачивки засчитали, следом идет следующая карта и игра говорит что премиума нет(даже кнопки сверху где отображается прогресс) и не было никогда:) как и после окончания матча ачивки в премиум естна не засчитывается
3. Старый баг. кастомизация по рандому сбрасывается вообще везде до сих пор еще существует
4. обвесы оружия могут пропасть в быстром выборе просто все. Играл все нормально, зашел в следующий матч а у тебя голый автомат как будто первый раз с него стреляешь
5. Ну это наверное больше с интернетом беда но не понятно почему именно на режимах которые выступают отдельно постоянно высокий пинг и потери летят. пинг в 2 раза больше обычного. Сейчас вот на новой карте вечно высокий пинг, на дефолт режимах все идеально. В чем проблема, не совсем мне понятно.
версия ПК передает привет так сказать. КАК ЖЕ Я ЖЕЛЕЮ БЛ ЧТО ВЗЯЛ ПРЕДЗАКАЗ и вовремя не сделал возврат.
жду не дождусь чем меня еще игра удивит, потому как словить с релиза я успел много чего
P.S. Скучаю по метро из бф4 а еще зря они убрали режим где только карта «секретно» т.к. это единственное что меня радовало в этой игре - чисто пехотный замес с большим количеством людей на карте
Кто знает как починить эту помойку? До обновы играл в стабильных 60 кадрах. Сейчас вышел 7й сезон. Эта дрисня стала не играбельна. Не больше 6ти фпс. Кеши чистил, игру переустанавливал. Хyйню советовать не надо. У кого еще подобная дичь? В меню игры все работает как и раньше, купил батл пасс. Сыграл пару матчей и началась такая хрень. В самом матче просто слайдшоу спустя пару секунд. Они в конец сломали этот высер
купить xbox series x
че слился