Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.7 543 оценки

Battlefield 6 получит долгожданный браузер серверов - DICE показала функцию

butcher69 butcher69

Студия DICE поделилась важной новостью для фанатов серии: в Battlefield 6 появится полноценный браузер серверов — одна из самых востребованных функций, которой не хватало во время бета-тестов.

Релиз игры назначен на 10 октября 2025 года. Бета оставила у игроков положительное впечатление: хвалили графику и динамику, но многие просили вернуть привычный инструмент для поиска серверов.

Разработчики прислушались и продемонстрировали обновление, которое сначала станет доступно в режиме Portal. Этот режим позволяет создавать собственные карты, а также использовать карты и элементы из прошлых частей серии.

DICE подчеркивает, что активно реагирует на пожелания сообщества. Добавление браузера серверов показывает: студия готова развивать Battlefield 6 в тесном сотрудничестве с фанатами.

Комментарии: 12
Гейб 30 процентный

Все таки придется купить, но не ранее чем через годик, когда скидка будет и баги многие исправят. Бета порадовала и багами и геймплеем.

askazanov

Согласен, и только по адекватной цене

jax baron askazanov

да на плати ру батлы потом за 600 руб продаються

-zotik-

Мб в обычном еа аксесс будет. Каловый 2042 почти или вообще сразу там оказался

Razyobchenko
ka4o4ek

Без русского языка, идут они на хутор бабочек ловить, вместе со всеми терпилоидаими, которым он не нужен.

selfreaver

В шутере гореть с отсутствия русского языка, ну такое, да и в целом не купив игру - EA от этого вряд ли загнётся, так что не понимаю твои потуги

Agentdead

Может вам стоит начать всесторонне развиваться, и выучить хоть один иностранный язык?

riptor2012

Вот это ребята, слушают игроков. За это им будет бабло и радость. Меня покорили игрой, я купил игру. Жду не дождусь!)))

211186

Ну так в первой батле и было, а с V уже убрали непонятно зачем