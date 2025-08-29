Battlefield 6 получит долгожданный браузер серверов - DICE показала функцию

Студия DICE поделилась важной новостью для фанатов серии: в Battlefield 6 появится полноценный браузер серверов — одна из самых востребованных функций, которой не хватало во время бета-тестов.
Релиз игры назначен на 10 октября 2025 года. Бета оставила у игроков положительное впечатление: хвалили графику и динамику, но многие просили вернуть привычный инструмент для поиска серверов.
Разработчики прислушались и продемонстрировали обновление, которое сначала станет доступно в режиме Portal. Этот режим позволяет создавать собственные карты, а также использовать карты и элементы из прошлых частей серии.
DICE подчеркивает, что активно реагирует на пожелания сообщества. Добавление браузера серверов показывает: студия готова развивать Battlefield 6 в тесном сотрудничестве с фанатами.
Все таки придется купить, но не ранее чем через годик, когда скидка будет и баги многие исправят. Бета порадовала и багами и геймплеем.
Согласен, и только по адекватной цене
да на плати ру батлы потом за 600 руб продаються
Мб в обычном еа аксесс будет. Каловый 2042 почти или вообще сразу там оказался
Без русского языка, идут они на хутор бабочек ловить, вместе со всеми терпилоидаими, которым он не нужен.
В шутере гореть с отсутствия русского языка, ну такое, да и в целом не купив игру - EA от этого вряд ли загнётся, так что не понимаю твои потуги
Может вам стоит начать всесторонне развиваться, и выучить хоть один иностранный язык?
Вот это ребята, слушают игроков. За это им будет бабло и радость. Меня покорили игрой, я купил игру. Жду не дождусь!)))
Ну так в первой батле и было, а с V уже убрали непонятно зачем