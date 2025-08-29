Battlefield 6 получит долгожданный браузер серверов - DICE показала функцию

Студия DICE поделилась важной новостью для фанатов серии: в Battlefield 6 появится полноценный браузер серверов — одна из самых востребованных функций, которой не хватало во время бета-тестов.

Релиз игры назначен на 10 октября 2025 года. Бета оставила у игроков положительное впечатление: хвалили графику и динамику, но многие просили вернуть привычный инструмент для поиска серверов.

Разработчики прислушались и продемонстрировали обновление, которое сначала станет доступно в режиме Portal. Этот режим позволяет создавать собственные карты, а также использовать карты и элементы из прошлых частей серии.

DICE подчеркивает, что активно реагирует на пожелания сообщества. Добавление браузера серверов показывает: студия готова развивать Battlefield 6 в тесном сотрудничестве с фанатами.