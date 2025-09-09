Battlefield 6 представит кампанию на Tokyo Game Show 2025

Electronic Arts подтвердила, что на Tokyo Game Show 2025 состоится полноценная презентация одиночного режима Battlefield 6.

Согласно расписанию выставки, 26 сентября разработчики и актёры английской озвучки проведут мероприятие Single-Player Live Showcase, где покажут кампанию шутера. На сцене будут присутствовать исполнительный спецпродюсер Филипп Дюшарм и креативный директор Роман Кампос-Ориола.

Что именно покажут — держится в секрете, но ожидается демонстрация одной или нескольких миссий, а также новые подробности о сюжете. Действие кампании развернётся в 2027 году, где оставшиеся члены НАТО вступят в конфликт с Pax Armata — частной военной организацией, поддерживаемой бывшими союзниками альянса.

Релиз Battlefield 6 намечен на 10 октября 2025 года для PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC.