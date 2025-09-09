ЧАТ ИГРЫ
Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
Battlefield 6 представит кампанию на Tokyo Game Show 2025

IKarasik IKarasik

Electronic Arts подтвердила, что на Tokyo Game Show 2025 состоится полноценная презентация одиночного режима Battlefield 6.

Согласно расписанию выставки, 26 сентября разработчики и актёры английской озвучки проведут мероприятие Single-Player Live Showcase, где покажут кампанию шутера. На сцене будут присутствовать исполнительный спецпродюсер Филипп Дюшарм и креативный директор Роман Кампос-Ориола.

Что именно покажут — держится в секрете, но ожидается демонстрация одной или нескольких миссий, а также новые подробности о сюжете. Действие кампании развернётся в 2027 году, где оставшиеся члены НАТО вступят в конфликт с Pax Armata — частной военной организацией, поддерживаемой бывшими союзниками альянса.

Релиз Battlefield 6 намечен на 10 октября 2025 года для PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC.

Комментарии: 3
agula98

Да пофиг, сингл в бф всегда был калом

5
Dima Kor

Первый Bad Company был отличный, и только он.

Гейб 30 процентный

В БФ1 наиграл больше 1500 часов и так и не прошел сюжетку... Батла это не про сюжет.

