DICE рассказали о системе подбора игроков в Battlefield 6

Хотя у новой Battlefield всё ещё нет официального названия, благодаря продолжающемуся тестированию в Battlefield Labs всплывают интересные подробности. На этот раз в центре внимания оказалась спорная тема SBMM — подбора игроков по уровню навыка.

Данные, обнаруженные энтузиастом под ником schroomi, намекают на активную проработку таких параметров, как AutoTest_MatchMakingChecks и AutoTest_Matchmaking_Flow. Однако пока неизвестно, касается ли это всей игры или только режима королевской битвы, который, по слухам, будет отдельным.

Реакция сообщества оказалась предсказуемо бурной — система SBMM вызывает у игроков массу споров. В ответ на волну критики ведущий продюсер DICE Дэвид Сирланд выступил с разъяснением в Discord. Он подчеркнул, что подбор по скиллу в Battlefield 2042 уже используется, но пинг и скорость запуска матча важнее.

SBMM служит скорее для балансировки команд, а не для создания «жесткой» системы, как в соревновательных шутерах. Сирланд заверил, что в будущей Battlefield не будет принудительной сегрегации по уровню — игра должна оставаться живой, разнообразной и дружелюбной к командам из игроков разного опыта.

Пока неясно, когда выйдет новая Battlefield, но ясно одно: DICE старается найти золотую середину между балансом и свободой игры.