Игроки Battlefield 6 раскритиковали карты за малые размеры

Несмотря на впечатляющий старт, обсуждения вокруг Battlefield 6 не утихают — на этот раз в центре внимания оказались карты. Сообщество жалуется, что обещанные масштабные сражения обернулись тесными аренами, где царит «хаос в худшем смысле этого слова».
На старте в шутере доступно девять карт с разными биомами — от городов и пустынь до горных локаций. Однако, как отмечают игроки, большинство арен ощущаются слишком компактными, без привычного простора и эпичных баталий, которыми славится серия.
«Нет никакого темпа, негде перевести дух — все постоянно натыкаются друг на друга. Повсюду снайперы, и все превращается в непредсказуемый хаос», — пишут пользователи Reddit. Другие отмечают, что некоторые карты выглядят настолько похожими, что будто были просто разделены пополам.
Критике подверглись и заявления EA и DICE о «больших картах» — фанаты называют их вводящими в заблуждение. В сети уже активно распространяются мемы на эту тему.
Дополнительное недовольство вызывает и система матчмейкинга: игроки жалуются, что при выборе определенной карты система часто закидывает их в другую.
так я всегда это говорил, а клоунам пофиг, это не батла уже, это калда галимая
Вы главное деньги платите, критикуют они иш че..
Бред, как раз небольшие-средние карты самые интересные, на них очень мало снайперов, большая динамика и интенсивность боев. а вот на Файер-Шторме одни снайпера и техника, обычной пехоте не высунуться. Тем не менее, разрабы уже обозначили, что любителям ездить на танках и крысить со снайпой в горах еще завезут больших карт.
Ты игрой ошибся, баттла всегда была про масштабы. Твоя игра каловая дьюти, где десяток безголовых куриц, без тактики носятся в маленьком курятнике.
А то на больших картах-полях в 2042 кемперы сидели по верхатурам и килы фармили с великой тактикой. Тем же самым занимались и лётная техника с танками и БМПхами.
Я в эти помои без классов не играл, сужу по 2-3-4-1
Наоборот круто, динамика не теряется. Большие карты - скукота, 5 мин бежать до снайперской пули.
Вальпараисо навсегда в сердце, как пример средней карты с а..й динамикой!
Пассажир, ты под чем? Есть респ. на точке, маяк разведчика, респ на тимейте, респ в технике. Чи що хонишь Алеша?
Вальпараисо как и порт арика одни из любимих. Но тут как раз в 6ке карты ощущаются тесноватыми, по сравнению с вышеупомянутыми. В БК2 по мне одни из самых сбалансированых карт в серии
Никогда не понимал этого дрочева на большие карты. Помню как все с восторгом ссались кипятком на PUBG с его Ерангелем. Пока бежишь до зоны, тебя 100% завалит мамкин снайпер, который всю катку сидит на какой-нибудь елде и пялит в прицел. На карте Санок играть было в разы интереснее как раз из-за меньших размеров карты и большего количества лута. Тоже самое и в баттле. Запускал 2042 и кроме пустой беготни и рандомных смертей от снайпера нифига небыло. Как по мне лучше играть на небольших картах зато с динамикой и экшеном, чем на огромном поле с бестолковой беготнёй.
Всё нормально с картами, это уже нытьё
В bf 2042 жаловались на большие карты тут на малые вот это аудитория 🤣🤣🤣просто
карт и правда не хватает, как иводзимы какой-нибудь
Да всё ещё впереди.Если игра получилась,то её будут нормально поддерживать.Будут и карты и стволы и новая техника.
Так разработчики калофдути в очередной раз доказали что они умнейшие разрабы на планете, сразу делали маленькие и динамичные карты с крутым мультиплеером. Бф всегда делали кал с большими, унылыми картами 95% игрокам не нравилось бегать по 10 часов и умирать он снайперов и только к 6 части им это наконец-то дошло и сделали карты с закосом под код
Что за дебилы в батле бегали пешком? Знаешь хоть одного такого?
Среди моих знакомых игроков таких нет) Это надо иметь айсикью как у хлебушка - бегать по полю боя пешком, когда есть тонна техники и возможностей спавна на тиммейтах.
Умирать от снайперов - это айсикью уже уровня мякиша хлебушка, который достали из морозилки и он раскис. Нужно использовать окружение, перебежками, бегать командой. А не как осел, в одно рыло через чистое поле бежать.
Если знаешь таких гениев - посоветуй им не играть ни во что, сложнее чем Сэйнтс Роу)))))))
Уровень интеллекта определенных индивидуумов - не проблема игры. "95% игроков" - 95% людей тупицы, так что вполне верю в твою стату))))