Игроки Battlefield 6 раскритиковали карты за малые размеры

Несмотря на впечатляющий старт, обсуждения вокруг Battlefield 6 не утихают — на этот раз в центре внимания оказались карты. Сообщество жалуется, что обещанные масштабные сражения обернулись тесными аренами, где царит «хаос в худшем смысле этого слова».

На старте в шутере доступно девять карт с разными биомами — от городов и пустынь до горных локаций. Однако, как отмечают игроки, большинство арен ощущаются слишком компактными, без привычного простора и эпичных баталий, которыми славится серия.

«Нет никакого темпа, негде перевести дух — все постоянно натыкаются друг на друга. Повсюду снайперы, и все превращается в непредсказуемый хаос», — пишут пользователи Reddit. Другие отмечают, что некоторые карты выглядят настолько похожими, что будто были просто разделены пополам.

Критике подверглись и заявления EA и DICE о «больших картах» — фанаты называют их вводящими в заблуждение. В сети уже активно распространяются мемы на эту тему.

Дополнительное недовольство вызывает и система матчмейкинга: игроки жалуются, что при выборе определенной карты система часто закидывает их в другую.