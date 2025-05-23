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Battlefield 6 2026 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.9 144 оценки

Новые утечки раскрыли подробности о королевской битве в Battlefield 6

IKarasik IKarasik

В сети появились свежие детали касательно разрабатываемого режима Battle Royale для Battlefield 6, который создаёт студия Ripple Effect. Согласно информации от датамайнеров, нас ждёт как классическая королевская битва, так и уникальный режим под названием Gauntlet с акцентом на выполнение задач и выбивание команд с наименьшим результатом.

Датамайнер Temporyal раскопал в файлах тестовой сборки Battlefield Labs упоминание множества элементов, подтверждающих наличие стандартных для жанра механик: бои в соло, дуо, трио и сквадах, система брони, редкость лута, доставки снаряжения, улучшения, оружие и сужающаяся зона, вероятно, выполненная в виде огненного кольца, как в Firestorm из Battlefield V.

Сюжет новой королевской битвы, по словам инсайдеров, разворачивается в вымышленной версии Туркменистана и описан как «ремастер Operation Firestorm». В центре конфликта — противостояние сил НАТО и фракции Pax Armata. По сюжету, после разрушительной катастрофы, раскрывшей секретный военный объект, его штурмуют наёмники, а игрокам в роли элитного отряда предстоит защитить секретные разработки.

В новой Battlefield можно будет выбрать любое оружие для класса, но это разочаровало игроков

Одной из главных новинок станет система Oversight, позволяющая продолжать помогать своей команде даже после смерти. Упавший игрок сможет управлять дронами, турелями и камерами наблюдения, передавая важную информацию союзникам и мешая врагам.

Также стоит отметить механику Priority Missions — выполнение заданий даёт награды вроде ключ-карт от боевых машин или персональных сбросов оружия, но при этом другие команды смогут вмешаться и перехватить награду. Помимо этого, в игре будут прокачиваемые способности персонажа (Field Upgrades), одно автоматическое возрождение в начале матча и возможность воскресить товарища через башню респауна, как в Fortnite.

Ранее сообщалось, что режим будет бесплатным и станет частью большого обновления Battlefield 6, но официального анонса от EA пока не было.

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