Новые утечки раскрыли подробности о королевской битве в Battlefield 6

В сети появились свежие детали касательно разрабатываемого режима Battle Royale для Battlefield 6, который создаёт студия Ripple Effect. Согласно информации от датамайнеров, нас ждёт как классическая королевская битва, так и уникальный режим под названием Gauntlet с акцентом на выполнение задач и выбивание команд с наименьшим результатом.

Датамайнер Temporyal раскопал в файлах тестовой сборки Battlefield Labs упоминание множества элементов, подтверждающих наличие стандартных для жанра механик: бои в соло, дуо, трио и сквадах, система брони, редкость лута, доставки снаряжения, улучшения, оружие и сужающаяся зона, вероятно, выполненная в виде огненного кольца, как в Firestorm из Battlefield V.

Сюжет новой королевской битвы, по словам инсайдеров, разворачивается в вымышленной версии Туркменистана и описан как «ремастер Operation Firestorm». В центре конфликта — противостояние сил НАТО и фракции Pax Armata. По сюжету, после разрушительной катастрофы, раскрывшей секретный военный объект, его штурмуют наёмники, а игрокам в роли элитного отряда предстоит защитить секретные разработки.

Одной из главных новинок станет система Oversight, позволяющая продолжать помогать своей команде даже после смерти. Упавший игрок сможет управлять дронами, турелями и камерами наблюдения, передавая важную информацию союзникам и мешая врагам.

Также стоит отметить механику Priority Missions — выполнение заданий даёт награды вроде ключ-карт от боевых машин или персональных сбросов оружия, но при этом другие команды смогут вмешаться и перехватить награду. Помимо этого, в игре будут прокачиваемые способности персонажа (Field Upgrades), одно автоматическое возрождение в начале матча и возможность воскресить товарища через башню респауна, как в Fortnite.

Ранее сообщалось, что режим будет бесплатным и станет частью большого обновления Battlefield 6, но официального анонса от EA пока не было.