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Battlefield 6 2026 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.9 145 оценок

Оцениваем масштаб и возможности разрушения в Battlefield 6 по новым скриншотам

Gutsz Gutsz

На фоне продолжающегося молчания со стороны Electronic Arts и DICE в отношении следующей части культового шутера, в открытом доступе продолжаются активно распространяться сливы по новой части серии Battlefield. На этот раз в сеть попали скриншоты будущего шутера, который на удивление оказались очень высокого качества, давая возможность по-настоящему рассмотреть визуальный уровень новой игры.

Ранее появлявшиеся в сети материалы — будь то короткие геймплейные отрывки или обрывочные кадры — были либо низкого разрешения, либо намеренно искажены вотермарками и фильтрами, призванными защитить источник утечки. Именно поэтому ни одна из прошлых публикаций не позволяла сделать уверенные выводы о графике и масштабе. Ситуация изменилась: новые изображения не только чисты от артефактов, но и демонстрируют игру во всей красе.

На скриншотах можно увидеть несколько ключевых особенностей движка и обновлений, которые, судя по всему, сделают Battlefield 6 одной из самых технологичных частей франшизы. Среди прочего — сложная система разрушений зданий, детализированная пыль, частицы и динамическое освещение, влияющее на читаемость пространства в бою. Одна из сцен — разваливающийся небоскрёб на фоне густого дыма и падающего вертолёта — особенно подчёркивает масштаб катастрофы, происходящей в реальном времени.

В новой Battlefield можно будет выбрать любое оружие для класса, но это разочаровало игроков

Визуально Battlefield 6 делает упор на достоверность, при этом не теряя кинематографичности, за которую серию так ценят. Несмотря на то что официального анонса пока нет, утечки всё чаще подтверждают, что проект активно развивается. По последним данным, игра будет представлена до конца этого года, а релиз, предположительно, состоится в 2026. До тех пор сообщество остаётся в ожидании.

Свежая утечка из закрытой беты Battlefield намекает на очень скорый анонс шутера и старт предзаказов
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Комментарии: 6
Ваш комментарий
KabbalisticJerry
Оцениваем масштаб и возможности разрушения в Battlefield 6 по новым скриншотам

Может я чего-то не понимаю, но как можно это оценивать по скриншотам? С таким же успехом можно оценивать аромат кофе по картинке, насыщенность цветовой гаммы по звуку или качество анимаций по фото. Ах да, статья ведь про последнее...

6
RickeyIMBA

Там уже миллионы часов слили с тестов, скриншоты

2
askazanov

Ноу хау! ))))))

Пользователь ВКонтакте

Будет очередной сверхбыстрый экшн как 2042 или наконец-то отличная тактическая как БФ3 и БФ4? // Александр Королёв

2
Samson48

О чем ты, БФ3 и БФ4 были такими же быстрыми экшенами где все носятся туда сюда, тактическая была разве что БФ2.

Пользователь ВКонтакте

// Александр Королёв

1