Оцениваем масштаб и возможности разрушения в Battlefield 6 по новым скриншотам

На фоне продолжающегося молчания со стороны Electronic Arts и DICE в отношении следующей части культового шутера, в открытом доступе продолжаются активно распространяться сливы по новой части серии Battlefield. На этот раз в сеть попали скриншоты будущего шутера, который на удивление оказались очень высокого качества, давая возможность по-настоящему рассмотреть визуальный уровень новой игры.

Ранее появлявшиеся в сети материалы — будь то короткие геймплейные отрывки или обрывочные кадры — были либо низкого разрешения, либо намеренно искажены вотермарками и фильтрами, призванными защитить источник утечки. Именно поэтому ни одна из прошлых публикаций не позволяла сделать уверенные выводы о графике и масштабе. Ситуация изменилась: новые изображения не только чисты от артефактов, но и демонстрируют игру во всей красе.

На скриншотах можно увидеть несколько ключевых особенностей движка и обновлений, которые, судя по всему, сделают Battlefield 6 одной из самых технологичных частей франшизы. Среди прочего — сложная система разрушений зданий, детализированная пыль, частицы и динамическое освещение, влияющее на читаемость пространства в бою. Одна из сцен — разваливающийся небоскрёб на фоне густого дыма и падающего вертолёта — особенно подчёркивает масштаб катастрофы, происходящей в реальном времени.

Визуально Battlefield 6 делает упор на достоверность, при этом не теряя кинематографичности, за которую серию так ценят. Несмотря на то что официального анонса пока нет, утечки всё чаще подтверждают, что проект активно развивается. По последним данным, игра будет представлена до конца этого года, а релиз, предположительно, состоится в 2026. До тех пор сообщество остаётся в ожидании.