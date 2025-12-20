Firefly Studios представила второе дополнение для Stronghold Crusader: Definitive Edition

Разработчики из студии Firefly Studios официально анонсировали второе крупное расширение для стратегии Stronghold Crusader: Definitive Edition. Новый набор контента получил название The Sergeant & The Lioness и станет доступен игрокам в начале следующего года.
Грядущее дополнение введет в игру 2 уникальных компьютерных противников, каждый из которых обладает собственным стилем ведения войны и уникальными репликами. Первым новым лордом станет Львица, которая провозгласила себя королевой глубоких песков. Она описывается как опасный враг, умело управляющий как казной, так и войсками, делая ставку на арабские и бедуинские отряды.
Вторым антагонистом выступит Сержант. Это закаленный ветеран множества кампаний, который в сражениях полагается на грубую силу и агрессию, зачастую пренебрегая сложной тактикой ради прямого натиска. Вместе с новыми лордами общее число компьютерных командиров в игре достигнет двадцати пяти.
Помимо новых персонажей DLC добавит в игру очередную цепочку заданий. Игрокам предстоит пройти девять миссий на новой тропе Пески времени, где потребуется проявить стратегическое мастерство в борьбе против Сержанта и Львицы.
Выход дополнения The Sergeant & The Lioness в сервисе Steam запланирован на 3 февраля 2026 года. Оригинальный ремастер классической стратегии вышел в июле 2025 года и продолжает получать контентную поддержку.
Ууууууу пошла жара, я только только об втором Dlc думал 😋😋😋😋😎😎😎😎😍😍😍😍😁😁😁😁🤟🏿🤟🏿🤟🏿🤟🏿🤳🏿🤳🏿🤳🏿🤳🏿💪💪💪💪🍿🍿🍿🍿😏😏😏😏😏😏🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤