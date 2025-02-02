EA готовится раскрыть детали тестирования Battlefield 6

Завтра, в 19:00 по московскому времени, компания EA официально объявит подробности тестирования Battlefield 6. Это событие ждут миллионы фанатов, ведь проект обещает стать одним из самых масштабных и амбициозных в истории франшизы.
Объявление было опубликовано в официальном аккаунте X (бывший Twitter), где сказано:
«Настройтесь завтра в 19:00 по московскому времени (5PM CET / 8AM PDT), чтобы узнать больше о предстоящей программе тестирования #Battlefield».
На данный момент известно, что игра вернётся к современному сеттингу, а разработчики вдохновлялись Battlefield 3 и 4, что намекает на динамичный геймплей в духе классических частей. Система специалистов исчезнет, уступив место традиционным классам, а бои снова развернутся на картах с 64 игроками.
Одним из главных нововведений станет условно-бесплатная королевская битва, аналогичная Warzone, что, вероятно, привлечёт новую аудиторию и обеспечит проекту долгосрочную поддержку. Над игрой работают сразу четыре студии — DICE, Motive, Criterion Games и Ripple Effect, что говорит о серьёзном подходе к разработке.
После неудач предыдущих частей EA сделала выводы и сосредоточилась на принципе «игрок прежде всего», обещая качественный и сбалансированный продукт. Обычно такие тестирования проходят за полтора месяца до официального анонса, что может указывать на скорый показ игры в полном масштабе.
Завтрашнее объявление может дать ответы на ключевые вопросы о будущем серии, включая механику, баланс и сроки выхода Battlefield 6.
Кстати, взял сейчас бф5 по скидке за 200р, поиграл, ну кстати ничего так, гораздо лучше чем в первый год после релиза и лучше бф2042, но до той же копейки не дотягивает, не говоря о 3-4.
Да и 5 бф и 2042 неинтересные, а в копейку играю до сих пор, имба
что за копейка?
Battlefield 1, сеттинг Первой Мировой
И снова королевскую битву пихают. Было уже. Лучше бы новые механики завезли или строительство.
Просто пусть дадут [значительные] улучшения разрушаемости по сравнению с предыдущими частями, более продвинутый дизайн карт с правильным соотношением и реализацией "открытости" и CQB (привет открытые поля из 2042 на релизе и всякие Операции Метро/Операции Взаперти из 3/4, ориентированные чисто на ближние столкновения), кучу оружия и модулей к нему на пару с различным оборудованием (в особенности ПНВ, разные виды бронежилетов/шлемов с разными уровнями бронезащиты), возможность создавать частные сервера с разными условиями (день/ночь, разная погода и т.д.) - и игра, при условии отсутствия багов и проблем с оптимизацией, уже будет лично у меня в топе по ожиданиям. Если ещё нормальную поддержку HOTAS для летательной техники добавят и, о Боже, опциональную поддержку VR (хотя бы для вышеупомянутой техники) - то это будет просто 11 из 10. Ну и более продвинутая кастомизация персонажа с выбором различного снаряжения из прошлого/настоящего аля Insurgency Sandstorm (только лучше) очень не помешала бы (ещё раз привет 3ьей Батле с её "Горкой" у войск РФ!).
В любом случае, очень сильно жду завтрашний день и уже готовлюсь записываться на тест!
И что? Есть шанс что все побегут в Быдлофилд после Warzone да еще и Delta Force?
Жду скрестив пальцы.
Наслышаны по предыдущим обещаниям // Miracle Ramzes
До сих пор играю в 5. Лучшая часть не считая 3 и 4. 2042 недорозумение. Играть не приятно от слова совсем. На старых картах еще как-то можно получить удовольствие.
Больше всего надеюсь на шикарную реализацию техники, со времен бф3 техника в батле становилась все примитивнее и примитивнее, в последней батле вовсе как игрушечные выглядят и звучат.
Ну, я бы поспорил, техника лучше всего сделана в бф1, двигается и звучит очень убедительно.
выйдет ещё одна 2042? Вот как в воду гляжу - игра на 100 гигов с багами от которых игру похоронят в первую же неделю!
побуду занудой. Но вот 2042 не похоронили в первую неделю. И живёт к слову она и сейчас в полне очень даже хорошо. Даже игровые матчи на 128 тел находит очень бодро и быстро.
Из минусов эти самые матчи не доступны разве что для консольщиков. Те увы довольствуются 32 vs 32.
И да с оптимизацами и багами там всё нормально. Даже если они появляются их стараются исправить достаточно быстро. Редкое когда баг до следующего сезона оставался.
Так, что ты солнышко проспал в берлоге видимо не один год.
2042 уже давно починили и играется отлично
Тухлодырый, иди в свои анимешки играй, тебя никто не принуждает и насильно не заставляет играть в батлу
На консоли доступны матчи 128 челов, с чего ты взял? Там кросплей
Надежд не много,но всеравно жду) а вдруг как говорится)) франшиза крупная , правда последнее время обсер беспокоит) ну будем следить , поживем увидим)