Издание Mp1st сообщает со ссылкой на собственные источники, что Battlefield 6 готовится к закрытому плейтесту на следующей неделе. EA заявляла о масштабном тестировании в начале 2025 еще в прошлом году в рамках дня инвестора.
Похоже, что планы не поменялись и некоторые избранные фанаты получат шанс попасть на закрытый плейтест уже совсем скоро. Интересно, что игра по прежнему не имеет финального названия, а все тесты будут скрыты под NDA без возможности публиковать геймплейные ролики в сеть.
Тем не менее издание уверено, что анонс игры уже не за горами, так как проект находится в полностью играбельном состоянии. Это будет самая масштабная Battlefield, над которой, помимо DICE работают еще несколько студий. К счастью, некоторые промахи 2042 будут учтены: из игры уберут режим на 128 игроков и системы специалистов.
Разработкой игры руководит Винс Зампелла — создатель Titanfall и Star Wars Jedi. А над игрой трудится сразу четыре студии.
Вот помню время было : часами сражались за Метро (карта такая) в тройке Battlefield3, это было нечто. Сейчас таких игр просто нет. Да, было время ...
Метро изначально создавалось для режима Штурм максимум 16 на 16 человек и игрался шикарно, потом его испоганили тупым мясом в Захвате!
Не знаю что и как создавалось но сидеть на ящиках и кидать грены было просто классно) Часами бодались))) Насколько помню Я тогда набил 373 фрага) Пулемёт+ящики+гранаты)))
Спам гранат потом понерфили, поначалу это был пздц полный конечно, особенно на режимах 32x32
А я активно юзал багулину, там где гранатами перекидываются можно было за текстуры залезать)
не знаю что и у кого понерфили но так до выхода четвёрки играл) Гранаты+ящики+печенюха)))))) Противник не отставал кидал в нас дымы и лепил на потолок си-4))))))))))))Вот было МЯСО)))))))))
Типа таких?)
не знал что логвинов такое муд..ло , хотя нет , немного знал.
Это переписка после релиза игры или когда?
Не плохо его кормили на той войне.
Надеюсь режим 32 игрока (16:16) тоже вернут. Эх гранд базар...
Верю, что в этот раз будет офигенная игра
да убирайте педиков из игры, 64 игорька максимум, за таргет рендер берите бк, только так, на пук не выпускайте вообще
В 2042 только прорыв на 128 чел и интересный был. Если сделают такое же дерьмо и еще без 128 н.х надо тогда такое. Еще порезали максимум игроков потому что нытики появились у которых не тянуло всю баталию в одном кадре, а не типа вакханалия там была.
На 64 избыточно на большинстве карт, просто хаос, куда там 128
Вот это и интересно было. И баги типа подушки воздушной по стене скользящей тоже можно было как фичу оставить. Они когда это все исправили че потом объявили?! Что количество игроков упало значительно.
Ок, пускай готовятся, а я буду ждать интересных мнений и новых скандалов :D
Надеюсь, не подведет. Жду новую батлу.
Может выйдет на уровне 3 или 4-ки