ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Battlefield 6 2026 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.4 64 оценки

Battlefield 6 готовится к закрытому плейтесту на следующей неделе

Solstice
Новости

Издание Mp1st сообщает со ссылкой на собственные источники, что Battlefield 6 готовится к закрытому плейтесту на следующей неделе. EA заявляла о масштабном тестировании в начале 2025 еще в прошлом году в рамках дня инвестора.

Похоже, что планы не поменялись и некоторые избранные фанаты получат шанс попасть на закрытый плейтест уже совсем скоро. Интересно, что игра по прежнему не имеет финального названия, а все тесты будут скрыты под NDA без возможности публиковать геймплейные ролики в сеть.

Тем не менее издание уверено, что анонс игры уже не за горами, так как проект находится в полностью играбельном состоянии. Это будет самая масштабная Battlefield, над которой, помимо DICE работают еще несколько студий. К счастью, некоторые промахи 2042 будут учтены: из игры уберут режим на 128 игроков и системы специалистов.

Разработкой игры руководит Винс Зампелла — создатель Titanfall и Star Wars Jedi. А над игрой трудится сразу четыре студии.

Источник  
26
35
Комментарии: 35
Ваш комментарий
1barac9U7ada7

Вот помню время было : часами сражались за Метро (карта такая) в тройке Battlefield3, это было нечто. Сейчас таких игр просто нет. Да, было время ...

14
YouMom

Метро изначально создавалось для режима Штурм максимум 16 на 16 человек и игрался шикарно, потом его испоганили тупым мясом в Захвате!

4
1barac9U7ada7 YouMom

Не знаю что и как создавалось но сидеть на ящиках и кидать грены было просто классно) Часами бодались))) Насколько помню Я тогда набил 373 фрага) Пулемёт+ящики+гранаты)))

2
YouMom 1barac9U7ada7

Спам гранат потом понерфили, поначалу это был пздц полный конечно, особенно на режимах 32x32

1
Dark1994 1barac9U7ada7

А я активно юзал багулину, там где гранатами перекидываются можно было за текстуры залезать)

0
1barac9U7ada7 YouMom

не знаю что и у кого понерфили но так до выхода четвёрки играл) Гранаты+ящики+печенюха)))))) Противник не отставал кидал в нас дымы и лепил на потолок си-4))))))))))))Вот было МЯСО)))))))))

0
Большая Флейта
Похоже, что планы не поменялись и некоторые избранные фанаты получат шанс попасть на закрытый плейтест уже совсем скоро.

Типа таких?)

5
Лицо со шрамом

не знал что логвинов такое муд..ло , хотя нет , немного знал.

0
YouMom

Это переписка после релиза игры или когда?

-1
Just-a-your-King Лицо со шрамом
9
Лицо со шрамом Just-a-your-King

Не плохо его кормили на той войне.

1
A-Side

Надеюсь режим 32 игрока (16:16) тоже вернут. Эх гранд базар...

1
211186

Верю, что в этот раз будет офигенная игра

0
ze1n_82

да убирайте педиков из игры, 64 игорька максимум, за таргет рендер берите бк, только так, на пук не выпускайте вообще

-1
danilukHF

В 2042 только прорыв на 128 чел и интересный был. Если сделают такое же дерьмо и еще без 128 н.х надо тогда такое. Еще порезали максимум игроков потому что нытики появились у которых не тянуло всю баталию в одном кадре, а не типа вакханалия там была.

-1
TheNikolay00
прорыв на 128 чел

На 64 избыточно на большинстве карт, просто хаос, куда там 128

0
danilukHF TheNikolay00

Вот это и интересно было. И баги типа подушки воздушной по стене скользящей тоже можно было как фичу оставить. Они когда это все исправили че потом объявили?! Что количество игроков упало значительно.

0
Max Rolens

Ок, пускай готовятся, а я буду ждать интересных мнений и новых скандалов :D

-2
Pahant0Ss
Разработкой игры руководит Винс Зампелла

Надеюсь, не подведет. Жду новую батлу.

-3
K0t Felix

Может выйдет на уровне 3 или 4-ки

1