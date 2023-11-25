Battlefield V в Steam обновила свой рекорд онлайна - более 100 тыс. игроков

Electronic Arts добилась значительных успехов в возрождении интереса к Battlefield V во время осенней распродажи Steam. Этот ход продемонстрировал, что даже игры с трудным стартом могут обрести второе дыхание.

Первоначально Battlefield V получила неоднозначные отзывы при запуске, но со временем у нее появилась преданная аудитория, которая продолжает расти благодаря рекламным акциям Steam.

Результатом стала рекордная онлайн-активность: максимальное количество онлайн-игроков в Battlefield V превысило 100 000, побив предыдущий рекорд в более 89 000, установленный в октябре 2021 года.

Скидка 92% на Battlefield V Definitive Edition в Steam, действующая до 28 ноября, стала магнитом для геймеров. Это предложение значительно повысило интерес к игре.