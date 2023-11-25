Battlefield V в Steam обновила свой рекорд онлайна - более 100 тыс. игроков

Electronic Arts добилась значительных успехов в возрождении интереса к Battlefield V во время осенней распродажи Steam. Этот ход продемонстрировал, что даже игры с трудным стартом могут обрести второе дыхание.
Первоначально Battlefield V получила неоднозначные отзывы при запуске, но со временем у нее появилась преданная аудитория, которая продолжает расти благодаря рекламным акциям Steam.
Результатом стала рекордная онлайн-активность: максимальное количество онлайн-игроков в Battlefield V превысило 100 000, побив предыдущий рекорд в более 89 000, установленный в октябре 2021 года.
Скидка 92% на Battlefield V Definitive Edition в Steam, действующая до 28 ноября, стала магнитом для геймеров. Это предложение значительно повысило интерес к игре.
Там сейчас валюту еженедельную раздают уже вторую неделю подряд, вот народ сейчас и играет.
что она дает?
Скины на оружие и персонажей.
Так они же всегда раздают каждую неделю валюту, в смысле еще как-то сейчас раздают другим способом?
Там очередями давали, сначала валюту вот эту батлы по 100ед, потом монеты за задания в количестве 1000ед они разные, сейчас на целый месяц почти в каждой недели дают валюту. Я и сам захожу за валютой(как она там называется хз), вот и другие бегут туда.
Опять купили любителей коричневой массы за бусы.
у меня 1 куплен, чего не в 1 ?((
Что они там во всякую фигню играют, у них флэшмоб такой что ли во всякой старой ерундистике рекордные онлайны ставит, пусть даже скидка смысл в это играть вообще.
как они так ерундисты блин такое играют я же совсем ерундист но не играю в такое как так вообще
В БФ3 и БФ4 до сих пор играют, суть не в рекордах, просто люди играют в то, что им нравится. А на БФ5 скидка сейчас на осенней распродаже.
Внатуре, смысл играть в лучший мультиплеерный шутер в сеттинге второй мировой 🤷♂️
Кибернетические женщины с протезами в лучшем сеттинге второй мировой
Да всем типо насрать на реализм. Это не более чем скин на модельку в мультплеерном шутанчике. В халве тоже курицы по мапе в мультике бегают с гранатометов стреляют, не вяжется с научным сеттингом одного из самых легендарных шутеров в истории, правда?