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Battlefield V 20.11.2018
5.9 1 004 оценки

Battlefield V в Steam обновила свой рекорд онлайна - более 100 тыс. игроков

monk70
Новости

Electronic Arts добилась значительных успехов в возрождении интереса к Battlefield V во время осенней распродажи Steam. Этот ход продемонстрировал, что даже игры с трудным стартом могут обрести второе дыхание.

Первоначально Battlefield V получила неоднозначные отзывы при запуске, но со временем у нее появилась преданная аудитория, которая продолжает расти благодаря рекламным акциям Steam.

Результатом стала рекордная онлайн-активность: максимальное количество онлайн-игроков в Battlefield V превысило 100 000, побив предыдущий рекорд в более 89 000, установленный в октябре 2021 года.

Скидка 92% на Battlefield V Definitive Edition в Steam, действующая до 28 ноября, стала магнитом для геймеров. Это предложение значительно повысило интерес к игре.

-6
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
danilukHF

Там сейчас валюту еженедельную раздают уже вторую неделю подряд, вот народ сейчас и играет.

0
bohdan2015

что она дает?

-1
ABRASцовы bohdan2015

Скины на оружие и персонажей.

-1
ABRASцовы

Так они же всегда раздают каждую неделю валюту, в смысле еще как-то сейчас раздают другим способом?

-1
danilukHF ABRASцовы

Там очередями давали, сначала валюту вот эту батлы по 100ед, потом монеты за задания в количестве 1000ед они разные, сейчас на целый месяц почти в каждой недели дают валюту. Я и сам захожу за валютой(как она там называется хз), вот и другие бегут туда.

-1
wianewa

Опять купили любителей коричневой массы за бусы.

0
bohdan2015

у меня 1 куплен, чего не в 1 ?((

0
tvorog8088

Что они там во всякую фигню играют, у них флэшмоб такой что ли во всякой старой ерундистике рекордные онлайны ставит, пусть даже скидка смысл в это играть вообще.

-5
oldhoudini

как они так ерундисты блин такое играют я же совсем ерундист но не играю в такое как так вообще

-1
TheNikolay00

В БФ3 и БФ4 до сих пор играют, суть не в рекордах, просто люди играют в то, что им нравится. А на БФ5 скидка сейчас на осенней распродаже.

-3
wdymBro

Внатуре, смысл играть в лучший мультиплеерный шутер в сеттинге второй мировой 🤷‍♂️

-2
ShRiKeEndIM wdymBro

Кибернетические женщины с протезами в лучшем сеттинге второй мировой

-1
wdymBro ShRiKeEndIM

Да всем типо насрать на реализм. Это не более чем скин на модельку в мультплеерном шутанчике. В халве тоже курицы по мапе в мультике бегают с гранатометов стреляют, не вяжется с научным сеттингом одного из самых легендарных шутеров в истории, правда?

0