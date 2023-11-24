Количество игроков Battlefield V в Steam значительно увеличилось

Согласно данным, полученным от SteamDB, в последние несколько дней количество игроков в Battlefield V выросло на 215%, и на данный момент в игру играет 62 711 человек при 77 840 за последние 24 часа. Максимальный показатель, который был достигнут два года назад, составляет 89 814 человек.
Основной причиной такого наплыва игроков является акция в сервисе Steam, в рамках которой Battlefield V Definitive Edition можно приобрести с 92%-ной скидкой. При этом Battlefield 2042 также сумела сформировать устойчивую ежедневную базу игроков в пределах 30-40 тыс. человек, что наглядно показывает, что у Battlefield по-прежнему огромное сообщество.
В любом случае, если вы хотите поиграть в сетевые режимы Battlefield V, сейчас самое время загрузить игру и насладиться ею вместе с друзьями, так как серверы уже заполнены!
Battlefield V вышла в 2018 году и доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series S|X.
Ну конечно больше игроков стало, 2042 стало более менее играбельна, наплыв игроков был очень хороший, ну они и тут обделались, черный экран после каждого боя, и за которого надо в игру перезаходить, текстуры мыльне становятся, пропадает оружие из рук и.т.д и нет что бы это исправлять они забили, только сейчас чёрный экран хотят исправить.
Полагаю читеров стало ещё больше? Год назад играл, так там просто китайцы бегали и сквозь стены через всю карту убивали. Ещё читал как читаки тупо всех людей на сервере в воздух телепортировали, тупо крашили серваки, летали с ноуклипом и тому подобное.
А читеры вообще от туда не уходят- они паходц не жрут, не срут, не спят- вот факт прям- сколько не заходил и в любое время читеры сидят на месте.
Китайцы не читеры, у них просто сильная вера в партию ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Более менее хорошая часть,а вот 2042 дерьмо полнейшее
сейчас очень даже играбельная. Вначале все было хреново у нее