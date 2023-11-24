Количество игроков Battlefield V в Steam значительно увеличилось

Согласно данным, полученным от SteamDB, в последние несколько дней количество игроков в Battlefield V выросло на 215%, и на данный момент в игру играет 62 711 человек при 77 840 за последние 24 часа. Максимальный показатель, который был достигнут два года назад, составляет 89 814 человек.

Основной причиной такого наплыва игроков является акция в сервисе Steam, в рамках которой Battlefield V Definitive Edition можно приобрести с 92%-ной скидкой. При этом Battlefield 2042 также сумела сформировать устойчивую ежедневную базу игроков в пределах 30-40 тыс. человек, что наглядно показывает, что у Battlefield по-прежнему огромное сообщество.

В любом случае, если вы хотите поиграть в сетевые режимы Battlefield V, сейчас самое время загрузить игру и насладиться ею вместе с друзьями, так как серверы уже заполнены!

Battlefield V вышла в 2018 году и доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series S|X.