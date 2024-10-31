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Bayonetta 05.01.2010
Экшен, Слэшер, От третьего лица
8.3 752 оценки

Дизайнер Bayonetta отметил 15-летие франшизы новым артом

Gruz_
Новости

Возможно, Байонетта сейчас и не такая знаменитая звезда, но она по-прежнему остается любимым персонажем и одной из самых ярких героинь в мире компьютерных игр. Совсем недавно Байонетте исполнилось 15 лет, и впервые мы познакомились с ней 29 октября 2009 года.

В соцсетях это отметили и разработчик PlatinumGames, и ее дизайнер Мари Шимадзаки. Пост последней особенно интересен, поскольку она поделилась с читателями симпатичным артом и написала, что это «работа в процессе», и получилось не так, как она задумывала:

Я нарисовала его в промежутке между работой. Я хотела сделать мягкий и красивый рисунок, но не успела опомниться, как контраст стал слишком сильным.

Шимадзаки написала, что намерена завершить работу и затем поделиться с нами обновленным вариантом арта, который можно увидеть ниже в посте, с набросками других персонажей.

8
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
SexualHarassmentPanda

А портом второй части на пк он не планирует это отмечать случайно?

3
OmGRoNiKS_TM

Нинтендо не разрешает

0
Kenn1y

Хотя, давно бы пора, можно и 3, хотя, она скучнее и механики оружия хуже.

0
Виталик47

Мммммм... ЕБОНЕТТА.

0