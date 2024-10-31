Дизайнер Bayonetta отметил 15-летие франшизы новым артом

Возможно, Байонетта сейчас и не такая знаменитая звезда, но она по-прежнему остается любимым персонажем и одной из самых ярких героинь в мире компьютерных игр. Совсем недавно Байонетте исполнилось 15 лет, и впервые мы познакомились с ней 29 октября 2009 года.

В соцсетях это отметили и разработчик PlatinumGames, и ее дизайнер Мари Шимадзаки. Пост последней особенно интересен, поскольку она поделилась с читателями симпатичным артом и написала, что это «работа в процессе», и получилось не так, как она задумывала:

Я нарисовала его в промежутке между работой. Я хотела сделать мягкий и красивый рисунок, но не успела опомниться, как контраст стал слишком сильным.

Шимадзаки написала, что намерена завершить работу и затем поделиться с нами обновленным вариантом арта, который можно увидеть ниже в посте, с набросками других персонажей.