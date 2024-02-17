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об игре
Bayonetta 05.01.2010
Экшен, Слэшер, От третьего лица
8.3 681 оценка

Хидеки Камия хотел бы сделать DMC и Bayonetta с обновленной графикой и "более сложным игровым дизайном"

butcher69
Новости

Хидеки Камия недавно опубликовал свое пятое видео на YouTube, отвечая на различные комментарии зрителей, охватывающие широкий спектр тем. Одной из таких тем, на которую он кратко отвечает, является идея ремейка Devil May Cry на движке RE Engine. Он признается, что иногда мечтает о том, как выглядели бы ремейки игр из его портфолио, если бы они были "обновлены в современном стиле".

Хотя Камия признает существование HD-ремастеров Devil May Cry и Okami, он все равно хотел бы сделать Devil May Cry, Viewtiful Joe и Bayonetta "с современной графикой и более сложным игровым дизайном в нынешнем стиле". Он не углубляется в эту коллективную идею, но, тем не менее, это интригующая мысль. Судя по недавним релизам, таким как Apollo Justice, RE Engine кажется очень адаптируемым: Ace Attorney Trilogy, Ghost Trick: Phantom Detective, и, конечно же, игры серии Resident Evil.

Ранее Камия уже выражал желание снова поработать над Okami и Viewtiful Joe, причем ему казалось, что он оставил Okami незавершенной, и что у него даже была продумана история Viewtiful Joe 3.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
powerGLASS

3-я часть DMC просто просится на ремейк. Я не понимаю почему Капкомовцы до сих пор эту золотую жилу игнорят

0
Кей Овальд

Дайте ему денег!
А ещё я хочу, что бы вся серия Байонетты была на ПК.

-1
Despot_Aspid

И мы хотим что он сделал новые DMC и Bayonetta! Кто против то?!

-2
Alex40001

от него уже никакого толку не будет он 3 часть то не вывез а тут за ремастеры взяться решил

-3
fforimen

он не про новые, а про ремейк старых

0
Baka Mitai Alex40001

3-ю Байонетту без него делали уже, он там чисто как супервизор был и не более

-1
ComprehensiveWestin

нуууууууууу слушай, если учесть концовку 3 байки, ито нафиг оно нужно..

-1