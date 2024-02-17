Хидеки Камия хотел бы сделать DMC и Bayonetta с обновленной графикой и "более сложным игровым дизайном"

Хидеки Камия недавно опубликовал свое пятое видео на YouTube, отвечая на различные комментарии зрителей, охватывающие широкий спектр тем. Одной из таких тем, на которую он кратко отвечает, является идея ремейка Devil May Cry на движке RE Engine. Он признается, что иногда мечтает о том, как выглядели бы ремейки игр из его портфолио, если бы они были "обновлены в современном стиле".

Хотя Камия признает существование HD-ремастеров Devil May Cry и Okami, он все равно хотел бы сделать Devil May Cry, Viewtiful Joe и Bayonetta "с современной графикой и более сложным игровым дизайном в нынешнем стиле". Он не углубляется в эту коллективную идею, но, тем не менее, это интригующая мысль. Судя по недавним релизам, таким как Apollo Justice, RE Engine кажется очень адаптируемым: Ace Attorney Trilogy, Ghost Trick: Phantom Detective, и, конечно же, игры серии Resident Evil.

Ранее Камия уже выражал желание снова поработать над Okami и Viewtiful Joe, причем ему казалось, что он оставил Okami незавершенной, и что у него даже была продумана история Viewtiful Joe 3.