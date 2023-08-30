Новая сборка эмулятора Yuzu представляет значительные улучшения производительности для Bayonetta 3 ©

Новая сборка раннего доступа Yuzu, выпущенная в Интернете на этой неделе, представляет значительные улучшения производительности для одного из лучших эксклюзивов для Nintendo Switch.

Сборка раннего доступа 3840 эмулятора вносит улучшения в оценку буфера индекса, а также повышает производительность Bayonetta 3 до 63 %, в зависимости от конфигурации системы. Эти улучшения производительности действительно огромны, как показано в новом видео, опубликованном на YouTube, поскольку игра теперь без проблем работает со стабильной частотой 60 кадров в секунду даже в напряженных боевых сценах.

Благодаря этим улучшениям производительности, которые в конечном итоге появятся в будущих сборках Yuzu, игра в Bayonetta 3 на ПК станет лучшим способом насладиться экшеном PlatinumGames, учитывая, что можно увеличить разрешение намного выше, чем в исходной версии.

Более подробную информацию об эмуляторе Yuzu можно найти на его официальном сайте. Сборки эмулятора в раннем доступе доступны только подписчикам Patreon.