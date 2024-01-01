Слухи: Трилогия Bayonetta будет представлена на Switch 2

Недавно в сети появился новый слух о Switch 2 от инсайдера NWeedle, который может быть интересен поклонникам серии игр Bayonetta от NWeedle. Автор опубликовал на своем аккаунте информацию о том, что трилогия франшизы Bayonetta находится в разработке и должна быть выпущена для Nintendo Switch 2.
Трилогия Bayonetta будет представлять собой набор из трех игр франшизы с различными улучшениями графики и производительности, включая HDR. NWeedle также считает, что Nintendo анонсирует Switch 2 до конца марта.
Ранее NWeedle слил информацию о существовании нескольких игр, включая Metroid Dread и Baten Kaitos Remaster. Согласно многочисленным источникам, включая VGC и Eurogamer, следующее поколение Nintendo выйдет в 2024 году.
Bayonetta 1, 2 и 3 доступны для Nintendo Switch.
Если это правда, то имеем 4 варианта:
1) Обратной совместимости с первым Свичем не будет
2) Обратная совместимость будет частичной, т.е. не всех игр
3) Будет полная обратная совместимость с улучшениями визуала и производительности игр в виде патча
4) Будет полная обратная совместимость с возможностью как запуска версии с первого Свича, так и купить улучшенный вариант на Свитч 2, как полноценный релиз
5)Никто парится не будет и тупо портанут без изменений игры и в том качестве какие они есть приставка уже будет выдать эти 30 фпс (ибо в 1й версии свича люди и таких цифр не видят)... ибо если делать пункт 3 полностью, то это своего рода уже гибрид ремейка с ремастером, та такой фигней(особенно свич) страдать уж точно не будет...
А так один из лучший слешеров проходит массы, закрепляясь к одной платформе из-за жадности издателей ... И очень даже ЗРЯ (ибо ДМК уже начинает поднадоедать) Первая часть была интересной, 2я часть(даже запарился с эмулятором) была хорошей, но вот страдать фигней с эмуляцией 3й части уже не стал из-за визуала(она выглядит хуже чем 1я часть даже) ...
Ну, первая Байонетта есть в Стим. А то, что 30FPS - ложь. Да, что первая Байонетта, что вторая, в портативе как минимум, на Свиче имеют нестабильные 60FPS, но все же 60FPS, а в доке там еще лучше FPS и большую часть времени стабильные 60 (а для пиратов, типа меня, разогнать и получить стабильные 60FPS вообще не проблема). 3я часть, да, там 30FPS, не спорю, но не надо вводить в заблуждение насчет первых двух. Вполне норм играются на Свиче
Вот бы лучше на ПК выпустили для расширения аудитории, хотя бы вторую часть