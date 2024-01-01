Слухи: Трилогия Bayonetta будет представлена на Switch 2

Недавно в сети появился новый слух о Switch 2 от инсайдера NWeedle, который может быть интересен поклонникам серии игр Bayonetta от NWeedle. Автор опубликовал на своем аккаунте информацию о том, что трилогия франшизы Bayonetta находится в разработке и должна быть выпущена для Nintendo Switch 2.

Трилогия Bayonetta будет представлять собой набор из трех игр франшизы с различными улучшениями графики и производительности, включая HDR. NWeedle также считает, что Nintendo анонсирует Switch 2 до конца марта.

Ранее NWeedle слил информацию о существовании нескольких игр, включая Metroid Dread и Baten Kaitos Remaster. Согласно многочисленным источникам, включая VGC и Eurogamer, следующее поколение Nintendo выйдет в 2024 году.

Bayonetta 1, 2 и 3 доступны для Nintendo Switch.