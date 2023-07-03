Симулятор медвежьей гостиницы Bear & Breakfast получит физическое издание на Nintendo Switch ©

Skybound Games и iam8bit вместе с разработчиком Gummy Cat и издателем Armor Games Studios объявили, что Bear & Breakfast получает физическую версию для Nintendo Switch. Также ожидается виниловая копия саундтрека.

Первоначально выпущенная только для ПК в июле 2022 года, версия Switch вышла в сентябре того же года, а теперь физическая версия выходит примерно через год после запуска первоначальной версии Switch, 5 сентября 2023 года. будет эксклюзивным изданием iam8bit и винилом, поставки которого начнутся в четвертом квартале 2023 года. Также будет выпущено эксклюзивное издание iam8bit и винил, поставки которых начнутся в четвертом квартале 2023 года.