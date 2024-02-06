Выход Bears In Space намечен на 22 марта

Приготовьтесь дать волю своему внутреннему медведю в Bears In Space, захватывающем шутере от первого лица, который точно заставит вас рычать от восторга! Погрузитесь в орды безжалостных роботов.
Отправьтесь в забавное и юмористическое приключение за пределы этого мира, исследуя захватывающие и разнообразные локации: от пустынь до космических карнавалов, древних скрытых храмов и многого другого, пока вы стремитесь найти путь обратно на Землю и, возможно, спасти свой экипаж.
Ключевые особенности:
- Динамичный хаос:Bears In Space предлагает непрерывный и энергичный игровой процесс. Прорывайтесь сквозь волны жестоких роботов, используя арсенал ужасного оружия и гаджетов.
- Могучий, как медведь: Завладейте неуловимыми горшками с медом и освободите медвежью ярость, превратившись в медведя! Используйте уникальное слияние ДНК ваших персонажей, чтобы расправиться с врагами-роботами.
- Улучшайте свой арсенал: Выполняйте задания и взламывайте ящики с добычей, чтобы приобрести оружие из разнообразного ассортимента, насчитывающего более 25 видов.
- Разнообразный игровой процесс: Открывайте для себя дополнительные истории, секреты и предметы коллекционирования на каждом уровне!
Bears In Space будет доступна в Steam 22 марта , так же появилась демоверсия игры.