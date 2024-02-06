Выход Bears In Space намечен на 22 марта

В этом шутере вы оказываетесь в роли космоастронавта Максвелла Атомса, потерпевшего крушение на чужой планете и объединившего свою ДНК с ДНК медведицы Медведины.

Ваша цель — найти способ вернуться на Землю и заодно спасти свой экипаж. Для этого предстоит исследовать самые разные локации — от пустошей до космических парков развлечений и древних храмов. По пути придётся сражаться с полчищами безумных роботов при помощи арсенала оружия и гаджетов.

Особенность геймплея — возможность превращаться в медведя, поедая редкие горшочки мёда. В этой форме вы получаете доступ к мощным способностям — можете крушить врагов и использовать секретные приёмы медвежьего боевого искусства.

Дополняют игру прыжки, уклонения и забавные пасхалки в духе классических аркадных шутеров.