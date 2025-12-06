В Steam появилась страница приключенческого экшена Become о гонке сперматозоидов

Независимый разработчик Валентин Вирт запустил в цифровом магазине Valve страницу своего нового проекта под названием Become. Это одиночная приключенческая игра с элементами трехмерного платформера и гонки, в которой пользователям предстоит взять на себя роль одного из миллионов сперматозоидов. Сюжет игры повествует о грандиозном путешествии через человеческую репродуктивную систему ради главной цели — создания новой жизни.

Игровой процесс описывается автором как линейное приключение, прохождение которого займет от 2 до 3 часов. Геймерам придется управлять клеткой в опасном микромире, уклоняясь от атак иммунной системы и преодолевая кислотные ловушки. Механики включают в себя сбор ресурсов, таких как сахара и белки, которые необходимы для эволюции и улучшения характеристик персонажа. Игроки смогут толкать объекты, прыгать, скользить и даже использовать собратьев для преодоления препятствий.

Разработчик обещает кинематографичную подачу истории с юмористическим подтекстом, а также образовательные элементы, рассказывающие о процессе зачатия. В игре предусмотрена система кастомизации, позволяющая настроить уникальный внешний вид своего героя. С технической точки зрения проект использует современные технологии освещения Lumen и геометрии Nanite, что предполагает высокие требования к системе. Для комфортной игры в рекомендованных требованиях указаны видеокарты уровня GeForce RTX 3060 или Radeon RX 6700 XT. Дата выхода Become на данный момент не объявлена, а поддержка русского языка на странице магазина не заявлена.