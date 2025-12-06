ЧАТ ИГРЫ
Become TBA
Инди, От третьего лица, Юмор
В Steam появилась страница приключенческого экшена Become о гонке сперматозоидов

Extor Menoger Extor Menoger

Независимый разработчик Валентин Вирт запустил в цифровом магазине Valve страницу своего нового проекта под названием Become. Это одиночная приключенческая игра с элементами трехмерного платформера и гонки, в которой пользователям предстоит взять на себя роль одного из миллионов сперматозоидов. Сюжет игры повествует о грандиозном путешествии через человеческую репродуктивную систему ради главной цели — создания новой жизни.

Игровой процесс описывается автором как линейное приключение, прохождение которого займет от 2 до 3 часов. Геймерам придется управлять клеткой в опасном микромире, уклоняясь от атак иммунной системы и преодолевая кислотные ловушки. Механики включают в себя сбор ресурсов, таких как сахара и белки, которые необходимы для эволюции и улучшения характеристик персонажа. Игроки смогут толкать объекты, прыгать, скользить и даже использовать собратьев для преодоления препятствий.

Разработчик обещает кинематографичную подачу истории с юмористическим подтекстом, а также образовательные элементы, рассказывающие о процессе зачатия. В игре предусмотрена система кастомизации, позволяющая настроить уникальный внешний вид своего героя. С технической точки зрения проект использует современные технологии освещения Lumen и геометрии Nanite, что предполагает высокие требования к системе. Для комфортной игры в рекомендованных требованиях указаны видеокарты уровня GeForce RTX 3060 или Radeon RX 6700 XT. Дата выхода Become на данный момент не объявлена, а поддержка русского языка на странице магазина не заявлена.

Комментарии:  44
BigusDickus
30
Lvinomord

Хотелось бы посмотреть на коллекционку этой игры;) Что туда входит))

16
ant 36436

Лично использованные автором игры.

8
IbruhmanI

Бонусом кукла идет)

4
altos63

вульва + яйцеклетка в подарок

в премиум добавят коробку презервативов

7
EvilLandon

Новости которые мы заслужили ... ... ...

...давайте теперь каждую дичь-игру освещать... ... ...

14
TRADS80

Буду прем брать, чтоб все DLC были, бой с кариесом боссом и секретной концовкой "Господа, мы в жопе!"

12
John Paltrow

Steam-помойка во всей своей красе!

11
Night Strider

то-то у сони только шедевры... а погодите-ка

CoolKaz

Ластуха 2 10/10 можно сразу сделать вывод что человек в игры не играет, ест го.вно на завтрак и т.д. соответственно его мнение не учитывается

1
Ramonruns

такие игры мы ждем

9
MNM 777
16
Ramonruns MNM 777

а ты что не ждешь?

7
altos63 Ramonruns

он уже возле студии-разработчика палатку разбил, питается одними консервами, настолько сильно ждёт...)

5
SOLUS5678

Не, ну лучше чем смута однозначно.)))

6
altos63

дак там почти тоже самое....)

8
soulfox

Не хотел спойлерить, но в конце ГГ выяснит, что он в жопе

5
Night Strider

мертвой лисы

Blacksmoke1991

По скринам не похоже

Владимир Дизель

Побеждает самый хитрожопый сперматозоид? Кстати, а почему иммунная система должна бороться со сперматозоидами? И откуда в женском...хм..организме взялись кислотные ловушки? А как насчет лазерных турелей?

Сперматозоид должен по игре добывать ресурсы? А строить базу для защиты от презервативов он не должен?

4
sapov

Ну как бы она и борится. Плюс очень щелочно там

1
Night Strider

иммунная система со всем борется

Sonyk Sonyk

Я такую постоянно ем

2
