В Steam появилась страница приключенческого экшена Become о гонке сперматозоидов

Независимый разработчик Валентин Вирт запустил в цифровом магазине Valve страницу своего нового проекта под названием Become. Это одиночная приключенческая игра с элементами трехмерного платформера и гонки, в которой пользователям предстоит взять на себя роль одного из миллионов сперматозоидов. Сюжет игры повествует о грандиозном путешествии через человеческую репродуктивную систему ради главной цели — создания новой жизни.
Игровой процесс описывается автором как линейное приключение, прохождение которого займет от 2 до 3 часов. Геймерам придется управлять клеткой в опасном микромире, уклоняясь от атак иммунной системы и преодолевая кислотные ловушки. Механики включают в себя сбор ресурсов, таких как сахара и белки, которые необходимы для эволюции и улучшения характеристик персонажа. Игроки смогут толкать объекты, прыгать, скользить и даже использовать собратьев для преодоления препятствий.
Разработчик обещает кинематографичную подачу истории с юмористическим подтекстом, а также образовательные элементы, рассказывающие о процессе зачатия. В игре предусмотрена система кастомизации, позволяющая настроить уникальный внешний вид своего героя. С технической точки зрения проект использует современные технологии освещения Lumen и геометрии Nanite, что предполагает высокие требования к системе. Для комфортной игры в рекомендованных требованиях указаны видеокарты уровня GeForce RTX 3060 или Radeon RX 6700 XT. Дата выхода Become на данный момент не объявлена, а поддержка русского языка на странице магазина не заявлена.
Хотелось бы посмотреть на коллекционку этой игры;) Что туда входит))
Лично использованные автором игры.
Бонусом кукла идет)
вульва + яйцеклетка в подарок
в премиум добавят коробку презервативов
Новости которые мы заслужили ... ... ...
...давайте теперь каждую дичь-игру освещать... ... ...
Буду прем брать, чтоб все DLC были, бой с кариесом боссом и секретной концовкой "Господа, мы в жопе!"
Steam-помойка во всей своей красе!
то-то у сони только шедевры... а погодите-ка
Ластуха 2 10/10 можно сразу сделать вывод что человек в игры не играет, ест го.вно на завтрак и т.д. соответственно его мнение не учитывается
такие игры мы ждем
а ты что не ждешь?
он уже возле студии-разработчика палатку разбил, питается одними консервами, настолько сильно ждёт...)
Не, ну лучше чем смута однозначно.)))
дак там почти тоже самое....)
Не хотел спойлерить, но в конце ГГ выяснит, что он в жопе
мертвой лисы
По скринам не похоже
Побеждает самый хитрожопый сперматозоид? Кстати, а почему иммунная система должна бороться со сперматозоидами? И откуда в женском...хм..организме взялись кислотные ловушки? А как насчет лазерных турелей?
Сперматозоид должен по игре добывать ресурсы? А строить базу для защиты от презервативов он не должен?
Ну как бы она и борится. Плюс очень щелочно там
иммунная система со всем борется
Я такую постоянно ем