Трейлер демонстрирующий графику "MMORPG для любителей компьютерных игр" Bellatores ©

Перед вами новые кадры из Bellatores, которые посвящены окружающей среде и общей графике игры. Если то, что мы видим на видео, окажется правдой, мы получим одну из самых красивых MMORPG на рынке.

Bellatores - это - цитата - "настоящая MMORPG для энтузиастов компьютерных игр" (без мобильной версии - только для ПК), бюджет которой уже составляет более 40 миллионов долларов. Ее выход запланирован на 2024 год.

Ключевые особенности игры:

Большое внимание уделяется детализации средневекового сеттинга и костюмов

У беллаторцев будет несколько рас (с фантазией)

Игровой мир будет динамичным и изменчивым

Открытое PvP, где мы сможем атаковать игроков из другой фракции

Экономика, основанная на игроках

Политическая система с налогами

Подземелья и рейды в открытом мире (вместо закрытых инстансов)

В игре будет много PvPvE-активности

Боевая система на основе аркады

Никакой автоигры или других подобных функций

Вы не сможете выбрать класс в начале игры

Развитие героя/героини будет происходить путем "тренировки" заданных навыков

Официальный сайт игры.