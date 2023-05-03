Трейлер демонстрирующий графику "MMORPG для любителей компьютерных игр" Bellatores

Перед вами новые кадры из Bellatores, которые посвящены окружающей среде и общей графике игры. Если то, что мы видим на видео, окажется правдой, мы получим одну из самых красивых MMORPG на рынке.
Bellatores - это - цитата - "настоящая MMORPG для энтузиастов компьютерных игр" (без мобильной версии - только для ПК), бюджет которой уже составляет более 40 миллионов долларов. Ее выход запланирован на 2024 год.
Ключевые особенности игры:
- Большое внимание уделяется детализации средневекового сеттинга и костюмов
- У беллаторцев будет несколько рас (с фантазией)
- Игровой мир будет динамичным и изменчивым
- Открытое PvP, где мы сможем атаковать игроков из другой фракции
- Экономика, основанная на игроках
- Политическая система с налогами
- Подземелья и рейды в открытом мире (вместо закрытых инстансов)
- В игре будет много PvPvE-активности
- Боевая система на основе аркады
- Никакой автоигры или других подобных функций
- Вы не сможете выбрать класс в начале игры
- Развитие героя/героини будет происходить путем "тренировки" заданных навыков
Когда перестанут быть похожими на black desert, зовите
типикал корея стаил - с ребящими от хренового сглаживания деревьями , но зато с травкой в 4к ..
Как бы не старались, но азиаты (разрабы, если что) не особо могут в долгоиграющие MMORPG. Хотя в начале 2000-ых это получалось, но там и неудивительно. Красивые, да, но заходишь в подобные игры и сразу появляется ощущение мёртвого мира, без своей истории, атмосферы... Вот если бы тот же TES Online или Neverwinter сделали с такой графикой, с проработанной боёвкой и полностью открытым миром... Вот тогда это можно было бы назвать "настоящей MMORPG для энтузиастов компьютерных игр". Но пока что такого не предвидется...
Они обычно и не пытаются,основной смыл корейских и китайских гриндилок - как можно больше собрать доната на старте,во время основного потока и игроков и соревнований.При желании же,всё они могут,таже 14 финалка как пример.
Ну, Final Fantasy это достаточно богатая вселенная, которая зародилась достаточно давно. Так что неудивительно, что MMORPG по ней получилась неплохой и интересной. А подобные, как в посте, создают с нуля и без особого продумывания, только графику накручивают и, верно подмечено, донатом запихивают
пародия на блек десерт с херовой оптимизацией