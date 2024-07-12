Разработчики средневековой RPG на выживание Bellwright рассказали что ждет игру дальше

Bellwright недавно получила большой патч вместе с новым обновлением сообщества, которое указывает путь вперед для игры по строительству городов.
Некоторые из новых вещей, добавленных в игру на выживание за последний месяц, оказались несколько больше, чем ожидала Donkey Crew, что привело к некоторым крупным патчам. Ключевые дополнения к Bellwright в июне включают возможность участвовать в нелетальных дуэлях, чтобы практиковать уникальный ближний бой игры, улучшения многих зданий третьего уровня, таких как шахта и лесопилка, многочисленные настройки пользовательского интерфейса и увеличение сложности с миграцией бандитских лагерей, появляющихся по всей карте.
Однако самое захватывающее — это то, что будет дальше, поскольку команда разработчиков с нетерпением ждет нескольких улучшений и новых функций, вдохновленных отзывами сообщества. Одной из самых востребованных функций является поддержка контроллера, над которой команда работает на данный момент, но это займет немного больше времени, поскольку она поставляется с полным обновлением пользовательского интерфейса, чтобы облегчить возможность навигации по меню с помощью падов.
В будущих обновлениях появится возможность прокладывать собственные дороги, что поможет игрокам определять внешний вид и атмосферу своих деревень. Также появятся новые косметические предметы, позволяющие еще больше настраивать поселения. Также запланированы новые визуальные подсказки для ваших жителей деревни, показывающие, что именно они делают, так что ваша деревня будет казаться гораздо более живой.