RPG на выживание и городским строительством Bellwright обзавелась новым трейлером

Donkey Crew в сотрудничестве с Snail, Inc. представили сегодня последний трейлер Bellwright, инновационной градостроительной ролевой игры на выживание, призванной переопределить жанр и которая скоро выйдет в раннем доступе Steam. Новый трейлер с метким названием «Следуй за своей судьбой» предлагает по-новому взглянуть на суровый и увлекательный мир Bellwright, а также на новаторский игровой процесс, который ждет игроков.
Bellwright предлагает игрокам создавать и расширять свои собственные поселения, проходить через захватывающую историю восстания и коррупции, раскрывать глубокие семейные тайны и завоевывать корону, выживая при этом в суровых и динамичных условиях. Bellwright органично сочетает в себе элементы ролевой игры, городского строительства, экшена и симуляции, действие которых происходит на фоне средневековья и открытого мира, готового для исследования.
Bellwright скоро появится в раннем доступе Steam. Официальная дата выхода игры будет объявлена в ближайшие недели.
Клон Medieval Dynasty ?