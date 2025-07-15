В Steam вернулся ролевой экшен из СНГ "Бельтион: Свод равновесия"



В сервисе цифровой дистрибуции Steam состоялся неожиданный релиз ролевого экшена «Бельтион: Свод равновесия», также известного как Beltion: Beyond Ritual. Проект, разработанный студией Rostok Games и изначально выпущенный компанией «Новый Диск» в 2009 году, снова доступен для игроков на ПК.



Игра основана на цикле книг российского писателя Александра Зорича. События разворачиваются в фэнтезийном мире Круг Земель, а в центре сюжета находится офицер Свода Равновесия — организации, которая контролирует использование магии. Главному герою Орвину предстоит провести расследование, сражаясь с темными магами и различными противниками.



Разработка игры была достаточно долгой и стартовала еще в 2002 году. За время создания концепция проекта претерпевала изменения, и из масштабной RPG с открытым миром игра превратилась в более линейный и сюжетно-ориентированный экшен.



После выхода в 2009 году критики и игроки отмечали интересный сюжет, проработанную вселенную и разнообразные задания. К недостаткам относили не самую сильную боевую систему, общую линейность прохождения и технические огрехи, в частности, слабую на тот момент оптимизацию и устаревшую графику. Несмотря на это, многие рецензенты сходились во мнении, что игра получилась достойным и увлекательным проектом.



Текущее издание в Steam выпущено компанией Strategy First, и до 18 июля на игру действует скидка.