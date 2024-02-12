Создатели шутера от первого лица Beneath, вдохновленного FEAR, продемонстрировали разрушаемое окружение

Camel 101 в настоящее время работает над новой хоррор-игрой от первого лица, которая, похоже, во многом вдохновлена первой игрой FEAR. Эта инди-игра называется Beneath, и она обещает иметь разрушаемое окружение, подобое тому, которым мы наслаждались в старых классических шутера, таких как Far Cry и FEAR.



В Beneath вы играете за Ноя Куинна, опытного глубоководного ныряльщика. Ваша миссия – выбраться из опасного подводного мира, полного ужасающих существ. В игре обещают умные враги, вещи, которые можно сломать, и оружие, которое можно настроить.



Camel 101 поделились следующими видеороликами, чтобы продемонстрировать некоторые разрушаемые игровые среды. Игроки смогут расстрелять и уничтожить практически каждую лампу. Также произойдет деформация металлических поверхностей. Кроме того, мониторы, стекла, зеркала и некоторые столы могут разбиться. Игроки также смогут сломать некоторые участки цементных стен.

В настоящее время нет точного времени выхода Beneath. Согласно странице в магазине Steam, выход запланирован на 2024 год.