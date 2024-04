В мае Besiege получит дополнение The Splintered Sea c новой механикой и картами

Spiderling Studios, студия, создавшая игру Besiege, объявила о новом дополнении к своему физическому конструктору. Отправляйтесь в неизведанные воды, столкнитесь с новыми испытаниями и учините водный хаос в расширении The Splintered Sea, доступном в Steam 24 мая.

Обогащая впечатления от оригинальной игры, Besiege: The Splintered Sea предлагает новое расширение популярного конструктора, основанного на физике. В The Splintered Sea игроки сражаются в 10-уровневой океанической кампании, вводя новые типы блоков, чтобы внести еще больше хаоса в открытое море. Используя элементы гидродинамики, это расширение предлагает игрокам исследовать новые конструкции, способные вести надводный бой и подводные исследования. Испытайте свои творения в новой песочнице расширения, в которой игроки плывут по огромному архипелагу, исследуют древние руины и проверяют свою технику на водных потоках. Используя восемь новых водных блоков The Splintered Sea, вы сможете распространить свои разрушения по суше и морю.