Digital Foundry протестировали Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition

Прошло несколько дней с момента выхода Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition, но лучшие специалисты отрасли из Digital Foundry наконец-то взглянули на проект и оценили его, сравнив с ремастером 2011 года и оригиналом 2003 года.
В вышедшем несколько дней назад ремастере мы можем увидеть множество улучшений, которые доказывают, что в проект было вложено много работы. Улучшено буквально всё, и элементы оригинала наконец-то выглядят так, как надо. И на PS5, и на Xbox Series игра работает в разрешении 4K и 60 кадрах в секунду, хотя иногда она может снижаться до 30 кадров в секунду. В режиме производительности, где количество пикселей падает до 1440p, тоже есть небольшие падения, но не такие большие, как в режиме разрешения.
Однако хуже всего себя показывает Switch, разрешение на которой варьируется от 900p до 1080p в режиме док-станции и 720p в портативном режиме, но фиксируется на частоте 30 кадров в секунду с периодическими падениями даже до 12 кадров в секунду. К сожалению, также заметны графические сокращения, поскольку некоторые текстуры выглядят плохо, как будто кто-то установил для них минимально возможные значения.