Переиздание Beyond Good and Evil получило возрастной рейтинг в Южной Корее - близится релиз

Как стало известно, один из пользователей обратил внимание на то, что предстоящее переиздание Beyond Good and Evil: 20th Anniversary Edition сегодня получило возрастной рейтинг 12+ в Южной Корее.
Сам ремастер Beyond Good and Evil: 20th Anniversary Edition был анонсирован компанией Ubisoft в прошлом году - тогда компания сообщила, что его выход должен состояться в начале 2024-го года. Ubisoft обещала очень бережно отнестись к переизданию, дабы не разочаровать фанатов оригинальной игры.
Переиздание Beyond Good and Evil выйдет на PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch и получит обновленную графику, разрешение 4K, поддержку 60 к/с и ряд других улучшений.
Всë тянут кота за хвост уже давно пора
Что пора? Когда кот обосрется?
Что-то я там не увидел улучшение графики, кроме обновленных текстурок.
Вот если бы сделали ремейк, как обителя зла 4 вот тогда бы было дело. А так просто обновили текстурки для новых игроков.
Эти южные корейцы те ещё соевые пупсы, хуже австралийцев, всё обнюхивают перед тем как на зуб попробовать, какие нафиг возрастные рейтинги у "Beyond Good & Evil", игра для любого возраста..