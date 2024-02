Переиздание Beyond Good and Evil получило возрастной рейтинг в Южной Корее - близится релиз

Как стало известно, один из пользователей обратил внимание на то, что предстоящее переиздание Beyond Good and Evil: 20th Anniversary Edition сегодня получило возрастной рейтинг 12+ в Южной Корее.

Сам ремастер Beyond Good and Evil: 20th Anniversary Edition был анонсирован компанией Ubisoft в прошлом году - тогда компания сообщила, что его выход должен состояться в начале 2024-го года. Ubisoft обещала очень бережно отнестись к переизданию, дабы не разочаровать фанатов оригинальной игры.

Переиздание Beyond Good and Evil выйдет на PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch и получит обновленную графику, разрешение 4K, поддержку 60 к/с и ряд других улучшений.