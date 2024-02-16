на главную
об игре
Beyond Good & Evil 11.11.2003
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
9.1 520 оценок

Переиздание Beyond Good and Evil получило возрастной рейтинг в Южной Корее - близится релиз

AceTheKing
Новости

Как стало известно, один из пользователей обратил внимание на то, что предстоящее переиздание Beyond Good and Evil: 20th Anniversary Edition сегодня получило возрастной рейтинг 12+ в Южной Корее.

Сам ремастер Beyond Good and Evil: 20th Anniversary Edition был анонсирован компанией Ubisoft в прошлом году - тогда компания сообщила, что его выход должен состояться в начале 2024-го года. Ubisoft обещала очень бережно отнестись к переизданию, дабы не разочаровать фанатов оригинальной игры.

Переиздание Beyond Good and Evil выйдет на PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch и получит обновленную графику, разрешение 4K, поддержку 60 к/с и ряд других улучшений.

4
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Punisher1

Всë тянут кота за хвост уже давно пора

1
Ольга Бузова

Что пора? Когда кот обосрется?

0
Kratos.s

Что-то я там не увидел улучшение графики, кроме обновленных текстурок.

Вот если бы сделали ремейк, как обителя зла 4 вот тогда бы было дело. А так просто обновили текстурки для новых игроков.

1
Петр Стрельцов

Эти южные корейцы те ещё соевые пупсы, хуже австралийцев, всё обнюхивают перед тем как на зуб попробовать, какие нафиг возрастные рейтинги у "Beyond Good & Evil", игра для любого возраста..

-1