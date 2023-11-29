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Beyond Good & Evil 11.11.2003
9.1 492 оценки

Первые 30 минут геймплея ремастера Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition

butcher69
Новости

Слухи, ходившие несколько месяцев назад, подтвердились. Ubisoft разрабатывает ремастер Beyond Good & Evil, отличной приключенческой игры 2003 года.

Проект на некоторое время появился в Microsoft Store. Очевидно, кто-то торопился, так как страница была быстро удалена, но информация уже распространилась по сети. Так же стало известно, что игра получит текстовый перевод на русский язык.

Более того, обладатели подписки Ubisoft+ обнаружили, что уже могут поиграть в этот ремастер. Здесь тоже быстро убрали страницу производства, но те, кто успел скачать игру, могут продолжить играть. Поэтому в сети начали появляться первые геймплеи (один из них вы можете посмотреть ниже).

Таким образом, ремастер реален и должен быть анонсирован в любой момент.

Более того, обладатели подписки Ubisoft+ обнаружили, что уже могут поиграть в этот ремастер. Там тоже быстро убрали страницу, но те, кто успел скачать игру, могут продолжить играть. Поэтому в сети начали появляться записи первых минут геймплея (одну из которых вы можете посмотреть выше).

Таким образом, ремастер реален и должен быть анонсирован в любой момент.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Озверин

хорошая игра, но тут отличий и не видно. лучше б делали ремейк вместо застрявшего сиквела.

1
bysaturn

Да не, отличия есть. Вопрос в цене.

0
Alex40001

гладенько

0
AndruhaGruz
0
Goodvini

Мне кажется подкрасив игру и приготовив к релизу юбики хотят этим освежить память и познакомить не игравших в нее игроков, тем самым подтянуть больше игроков к этому тайтлу на фоне производства второй части, завершение которой думаю не за горами.

0