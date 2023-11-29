Первые 30 минут геймплея ремастера Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition

Слухи, ходившие несколько месяцев назад, подтвердились. Ubisoft разрабатывает ремастер Beyond Good & Evil, отличной приключенческой игры 2003 года.

Проект на некоторое время появился в Microsoft Store. Очевидно, кто-то торопился, так как страница была быстро удалена, но информация уже распространилась по сети. Так же стало известно, что игра получит текстовый перевод на русский язык.

Более того, обладатели подписки Ubisoft+ обнаружили, что уже могут поиграть в этот ремастер. Здесь тоже быстро убрали страницу производства, но те, кто успел скачать игру, могут продолжить играть. Поэтому в сети начали появляться первые геймплеи (один из них вы можете посмотреть ниже).

Таким образом, ремастер реален и должен быть анонсирован в любой момент.

Более того, обладатели подписки Ubisoft+ обнаружили, что уже могут поиграть в этот ремастер. Там тоже быстро убрали страницу, но те, кто успел скачать игру, могут продолжить играть. Поэтому в сети начали появляться записи первых минут геймплея (одну из которых вы можете посмотреть выше).

Таким образом, ремастер реален и должен быть анонсирован в любой момент.