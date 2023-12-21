Сообщается, что Ubisoft привлекает сторонних сценаристов для работы над Beyond Good & Evil 2

По сообщениям, Ubisoft привлекает сторонних специалистов для работы над сценарием своей грядущей приключенческой экшен-игры Beyond Good & Evil 2.

Нарративный дизайнер Сара Ареллано, ранее работавшая над Beyond Good & Evil 2, сообщила в Twitter, что ее исключили из команды разработчиков, когда Ubisoft сменила директора проекта. Ареллано также упомянула, что теперь Ubisoft привлекает к работе над Beyond Good & Evil 2 сторонних авторов.

Согласно предыдущим слухам, игра вошла в кризисный режим разработки с тех пор, как Майкл Ансель покинул Ubisoft в 2020 году. По слухам, ситуация была настолько плоха, что многие разработчики, работавшие над игрой, считали, что она находится на грани отмены. Это уже второй крупный проект Ubisoft за последнее время, который столкнулся с препятствиями в разработке. Первым был Skull and Bones, который недавно получил дату выхода и сейчас находится на пути к тому, чтобы увидеть свет. Не исключено, что компания также хочет привести в порядок дела Beyond Good & Evil 2 и поставить ее на курс к релизу в ближайшем будущем.