Ubisoft все еще работает над Beyond Good & Evil 2, однако разработка игры идет очень сложно

Геймеры находятся в ожидании амбициозного сиквела Beyond Good & Evil уже больше 16 лет. Впервые проект был представлен еще в 2008 году, а затем повторно анонсирован во время расцвета поколения консолей PlayStation 4 и Xbox One в 2017 году. По состоянию на сегодняшний день Beyond Good & Evil 2 все еще находится в разработке, однако у фанатов есть серьезный повод для беспокойства за дальнейшую судьбу игры.

Недавно стало известно, что разработчики из Ubisoft отменили Tom Clancy's The Division Heartland в пользу других проектов компании. Beyond Good & Evil 2 может вполне постичь такая же судьба, учитывая долгий процесс разработки. Пока что проект все еще находится в разработке и получает финансирование, утверждает известный инсайдер Том Хендерсон. По его словам, разработка игры продвигается крайне "сложно". Кажется, мало что изменилось со времени последнего отчета около года назад, когда проект якобы все еще находился в «ранней разработке».

Также сведениями о производстве игры поделились авторы французского новостного шоу Gautoz, которые имеют собственные источники в студии. По их словам, Beyond Good & Evil 2 потеряла в общей сложности 70% от первоначальной команды разработчиков, поскольку судьба игры еще окончательно не определена в высших кругах Ubisoft.

Инсайды Gautoz о производстве/персонале игры:

Игра все еще находится в стадии подготовки.

В марте 2022 года большая часть контента представляет собой всего лишь одну планету, в основном пустую, без реального города и мест для посещения, за исключением игровых элементов, показанных еще в 2018 году.

В 2022 году люди, работающие над игрой, все еще работали над "эффектами вау", не связанными друг с другом. Прототипы мест, погодные эффекты, техническая площадка и т. д.

Каждый год игра проходила проверку у директоров Ubisoft, и каждый год ей не удавалось запустить производство, из-за отсутствия финального видения.

Один человек покидает проект каждые 10 дней в течение полутора лет.

Около 70% команды, которая первоначально создавала двигатель примерно в 2017 году, покинули проект (разделенный между Ubi Montpellier и другими антеннами).

В 2021 году на большинстве ведущих должностей (авторы, ведущий разработчик игр, ведущий движок, ведущий художник, режиссер анимации и т. д.) уже произошли две или более смены персонала, при этом директора Ubi просили людей, которые еще работают, заменить их в дополнение к их существующей работе.

По данным Gautoz разработка Beyond Good & Evil 2 не отменяется из-за сторонних контрактных обязательств и личного желания руководства Ubisoft выпустить продолжение. Также потенциальная отмена проекта приведет к тому, что без работы останется большое количество сотрудников, которым будет банально некуда перенаправить.