Представлены новые скриншоты приключенческого экшена Jurassic Park: Survival

Universal и Saber Interactive опубликовали первые внутриигровые скриншоты для своей грядущей игры Jurassic Park: Survival.

Эти скриншоты получены из альфа-версии игры. Поэтому они не отражают качество конечного продукта. Тем не менее, они могут дать вам представление о художественном стиле и художественном направлении игры.

На первом скриншоте акцент сделан на велоцирапторах, тогда как на втором Ти-Рекс не в фокусе. Наконец, третий скриншот позволяет взглянуть на мистера ДНК.

Jurassic Park: Survival будет однопользовательским приключенческим экшеном. Действие игры будет происходить через день после событий фильма 1993 года. Игрокам предстоит взять на себя роль ученого из InGen Майи Джоши.

Jurassic Park: Survival находится в разработке для PS5, Xbox Series X/S и ПК.