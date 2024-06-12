ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Jurassic Park: Survival 2025 г.
Экшен, Адвенчура, Выживание, От первого лица
7.9 52 оценки

Представлены новые скриншоты приключенческого экшена Jurassic Park: Survival

butcher69
Новости

Universal и Saber Interactive опубликовали первые внутриигровые скриншоты для своей грядущей игры Jurassic Park: Survival.

Эти скриншоты получены из альфа-версии игры. Поэтому они не отражают качество конечного продукта. Тем не менее, они могут дать вам представление о художественном стиле и художественном направлении игры.

На первом скриншоте акцент сделан на велоцирапторах, тогда как на втором Ти-Рекс не в фокусе. Наконец, третий скриншот позволяет взглянуть на мистера ДНК.

Jurassic Park: Survival будет однопользовательским приключенческим экшеном. Действие игры будет происходить через день после событий фильма 1993 года. Игрокам предстоит взять на себя роль ученого из InGen Майи Джоши.

Jurassic Park: Survival находится в разработке для PS5, Xbox Series X/S и ПК.

13
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Ded Chelyabinsk

Там стрелять можно будет?

0
sapphire_n

А могут сделать как в Alien: Isolation. Стрелять можешь, но от кого-то придется убегать и прятаться.

-1