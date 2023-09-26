В сеть просочилась кат-сцена отмененной версии Beyond Good & Evil 2 за 2008 год ©

Пока компания Ubisoft продолжает хранить тревожное молчание по поводу состояния разработки Beyond Good & Evil 2, в сеть утекли наработки её отмененной версии. Бывший дизайнер студии случайно добавил кат-сцену из Beyond Good & Evil 2, над которой он работал еще в далеком 2008 году до перезапуска.

Представленная кат-сцена демонстрирует забавный диалог Пей’Дж с Дабл-Эйч в каком-то баре. Ролик позволяет впервые оценить обновленный дизайн Дабл-Эйч, который был сильно изменен разработчиками для новой части. Кроме этого, утечка подтверждает тот факт, что в стенах Ubisoft еще в 2008 году велась активная разработка Beyond Good & Evil 2 и до официальной отмены проекта успели сделать некоторые кат-цены.

Напомним, о разработке Beyond Good & Evil 2 было объявлено еще в 2008 году. Проект задумывался как прямое продолжение оригинальной игры с узнаваемыми героями. Из-за трудностей в разработке производство сиквела идет до сегодняшнего дня и за это время успело измениться несколько глобальных концепций игры.