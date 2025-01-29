По мотивам Beyond: Two Souls снимут сериал

Интерактивная адвенчура Beyond: Two Souls от Quantic Dream получит экранизацию. Продюсерская компания Pageboy Productions приобрела права на адаптацию, а Эллиот Пейдж, сыгравший главную роль в оригинальной игре, выступит одним из ключевых продюсеров шоу.
Проект находится на ранней стадии производства. По информации Deadline, сериал сохранит нелинейную структуру повествования, как и в игре, где сцены идут не в хронологическом порядке.
Beyond: Two Souls рассказывает историю Джоди, девушки с мистическим даром – её сопровождает дух Айден, обладающий телекинетическими способностями. В оригинальной игре также сыграл Уиллем Дефо, воплотивший доктора Нейтана Докинза.
Уже и актриса есть на роль... а, стоп
Ей выдадут нагрудные шарики и парик, главное не забыть клоунские ботинки
Спасибо новый Эллен Пейдж там точно не нужно, а старую актрису вернуть уже не получиться.
Замечательная новость! Игра соответствует всем современным ценностям. 😁 Сериал, скорее всего, ни в чём не будет ей уступать
Тяжело быть мужиком ))
То чувство, когда бабы считают что мужикам проще) На волне хайпа легла под нож два раза, а когда реально вжилась, то сразу впала в депресняк)
Согласна с Дэвидом Кейджем. Это его лучшая игра
Пейдж уже обратно превратитьться захотела, посмотрим что получится. // Назар Тимофеев
Самое душное интерактивное кино, в которое мне доводилось играть
из кинца сделают кинцо, клево наверно... // Антон Бирюков
Наконец-то Эллиоту Пейджу будет где сниматься.
Лучше тогда уж по Детройту. Детройт топ.
так, тут десять минут назад было восемь плюсов, какой отрицательный рейтинг?
щас бы следить за системой которая ничего не даёт
не за системой, а за людьми слежу (хотя и сомнительно, что это люди)
Игра хоть и не большая, но тягомотная, а тут еще на сериал растянут (единственный эпизод, который понравился был про семью индейцев)
Самая скучная игра от Quantic Dream