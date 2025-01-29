По мотивам Beyond: Two Souls снимут сериал

Интерактивная адвенчура Beyond: Two Souls от Quantic Dream получит экранизацию. Продюсерская компания Pageboy Productions приобрела права на адаптацию, а Эллиот Пейдж, сыгравший главную роль в оригинальной игре, выступит одним из ключевых продюсеров шоу.

Проект находится на ранней стадии производства. По информации Deadline, сериал сохранит нелинейную структуру повествования, как и в игре, где сцены идут не в хронологическом порядке.

Beyond: Two Souls рассказывает историю Джоди, девушки с мистическим даром – её сопровождает дух Айден, обладающий телекинетическими способностями. В оригинальной игре также сыграл Уиллем Дефо, воплотивший доктора Нейтана Докинза.