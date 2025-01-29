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Beyond: Two Souls 07.10.2013
Адвенчура
8.2 1 522 оценки

По мотивам Beyond: Two Souls снимут сериал

butcher69
Новости

Интерактивная адвенчура Beyond: Two Souls от Quantic Dream получит экранизацию. Продюсерская компания Pageboy Productions приобрела права на адаптацию, а Эллиот Пейдж, сыгравший главную роль в оригинальной игре, выступит одним из ключевых продюсеров шоу.

Проект находится на ранней стадии производства. По информации Deadline, сериал сохранит нелинейную структуру повествования, как и в игре, где сцены идут не в хронологическом порядке.

Beyond: Two Souls рассказывает историю Джоди, девушки с мистическим даром – её сопровождает дух Айден, обладающий телекинетическими способностями. В оригинальной игре также сыграл Уиллем Дефо, воплотивший доктора Нейтана Докинза.

-3
18
Beyond: Two Souls
07.10.2013
Комментарии: 18
Ваш комментарий
0ncnjqybr

Уже и актриса есть на роль... а, стоп

12
Шрек и осел vs CD Project

Ей выдадут нагрудные шарики и парик, главное не забыть клоунские ботинки

1
lina far

Спасибо новый Эллен Пейдж там точно не нужно, а старую актрису вернуть уже не получиться.

2
Илья_Казаков_93

Замечательная новость! Игра соответствует всем современным ценностям. 😁 Сериал, скорее всего, ни в чём не будет ей уступать

0
MNM 1985

Тяжело быть мужиком ))

0
MadPyramus

То чувство, когда бабы считают что мужикам проще) На волне хайпа легла под нож два раза, а когда реально вжилась, то сразу впала в депресняк)

0
Slow Slade Snow Snake
0
Мама Стифлера

Согласна с Дэвидом Кейджем. Это его лучшая игра

0
Пользователь ВКонтакте

Пейдж уже обратно превратитьться захотела, посмотрим что получится. // Назар Тимофеев

0
LynxChrono

Самое душное интерактивное кино, в которое мне доводилось играть

-1
Пользователь ВКонтакте

из кинца сделают кинцо, клево наверно... // Антон Бирюков

-2
Spillik

Наконец-то Эллиоту Пейджу будет где сниматься.

-2
6363

Лучше тогда уж по Детройту. Детройт топ.

-4
GMNPSH

так, тут десять минут назад было восемь плюсов, какой отрицательный рейтинг?

-4
rtnrwv

щас бы следить за системой которая ничего не даёт

-2
GMNPSH rtnrwv

не за системой, а за людьми слежу (хотя и сомнительно, что это люди)

-1
Генерал Анатолий

Игра хоть и не большая, но тягомотная, а тут еще на сериал растянут (единственный эпизод, который понравился был про семью индейцев)

-5
Илья_Казаков_93

Самая скучная игра от Quantic Dream

-1