Метроидвания BIOMORPH выйдет 4 марта на ПК, позже на PS5, Xbox Series и Switch

Игра BIOMORPH в жанре Souls-подобной метроидвании с боковой прокруткой выйдет для ПК в Steam 4 марта, а позже — для PlayStation 5, Xbox Series и Switch, сообщил разработчик Lucid Dreams Studio.
Расширенная демо-версия доступна для ПК. Она длится около полутора часов, включает в себя новых монстров, которых нужно победить, сложную битву с боссом и «множество секретов, которые нужно раскрыть».
В BIOMORPH игроки должны использовать свои навыки, чтобы исследовать огромный и разнообразный мир. Решайте головоломки и платформенные задачи, сражайтесь со смертоносными монстрами и принимайте их облик, чтобы использовать свои силы. Но будьте осторожны: каждое побежденное существо может вернуться с новыми, еще более угрожающими силами. Игроки будут повышать уровень своего персонажа, сражаясь на обширных территориях города, собирая новые способности, сувениры и чертежи. Путешествие откроет удивительные и тревожные истины о происхождении нашего героя.
поглядим на релизе, может что-то стоящие