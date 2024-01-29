Метроидвания BIOMORPH выйдет 4 марта на ПК, позже на PS5, Xbox Series и Switch

В BIOMORPH вы можете исследовать нелинейный мир, полный секретов и апгрейдов, общаться с разными персонажами, а также сражаться с разнообразными противниками, в том числе с боссами. Ваша база — это город Блайтмур, который вы должны постепенно восстанавливать и улучшать.

Особенность игры заключается в том, что вы можете превращаться в убитых врагов и использовать их способности как в бою, так и при исследовании мира. Кроме того, существа, в которые вы превращались ранее, будут развиваться и получать новые силы — это сделает игру более сложной и интересной при повторном прохождении локаций.