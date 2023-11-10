Представитель Netflix рассказал о ходе работы над экранизациями BioShock и Gears of War

С каждой неделей мы становимся все ближе к появлению новых заманчивых проектов, и один из них - экранизация научно-фантастической игры BioShock. Адаптации видеоигр сейчас на пике популярности, что приводит к повышенным ожиданиям.

Скотт Стубер, руководитель отдела кинокомпании Netflix, рассказал журналистам о статусе фильма, действие которого происходит в разрушенном подводном городе Восторг. Новые новости появились всего через три недели после того, как сценарист "Бегущего по лезвию 2049" Майкл Грин сообщил о новых подробностях работы над живой экранизацией классической видеоигры. Стубер поделился:

Мы ждём сценарий. Так что находимся на этой фазе. Забастовка немного замедлила нас. Мне бы очень хотелось продолжить работу над фильмом и над Gears of War тоже. Я веду к тому, что в Gears of War я был продюсером, так что здорово вернуться к работе с ребятами из Microsoft. Это два действительно важных фильма, к работе над которыми я стремлюсь. Как киноиндустрия, мы довольно часто портим игровые проекты. Но у этих игр очень богатый мир, очень хорошие персонажи, поэтому они очень естественно переходят на экран и в кинематограф.

BioShock - не единственная адаптация видеоигры, над которой они работают: в работе также находится Gears of War. Но насколько далеко продвинулся этот проект?

Мы долго работали над сценарием. Неизбежно, когда вы создаете такие фильмы, прежде всего, вы должны убедиться, что фан-база не будет обижена, верно? Поэтому вы работаете с создателями, вы работаете с командами, которые делают игры. Мы во многом разобрались с этим, так что теперь у нас есть отличные сценаристы, и я чувствую, что, надеюсь, мы отправимся в путь, как только получим эти черновики.