Режиссер фильма BioShock обещает, что экранизация будет иметь несколько "новых маленьких твистов"

Режиссер фильма "Константин: Повелитель тьмы" Фрэнсис Лоуренс (Francis Lawrence) заявил, что очень рад предстоящему фильму BioShock. Он выступает в качестве режиссера игровой адаптации любимого шутера от первого лица для Netflix, а сценаристом фильма выступает сценарист "Бегущего по лезвию 2049" Майкл Грин.
Пока режиссер был занят продвижением нового приквела "Голодных игр", у журналистов была возможность расспросить его о проекте. "Все хорошо, - рассказал он о том, как идет работа над фильмом по BioShock, - у меня действительно хороший сценарий".
Сюжет фильма будет полностью повторять сюжет первой игры, действие которой разворачивается глубоко под поверхностью океана в жутком городе под названием Восторг.
О, у нас есть несколько новых моментов, да. Я имею в виду, что это первая игра, так что мы во многом остаемся верны ей, верно? Так что мы ни в коем случае не нарушаем канон. Но у нас есть несколько новых поворотов сюжета, которые удивят фанатов, но все они укладываются в рамки. У нас очень хороший сценарий, я очень рад этому.
Начинается, "у нас есть несколько новых моментов", в итоге вместо маленьких сестричек сборщиками адама станут гачи-негры.
Вместо сестричек будут максимально разнообразные гномы из диснеевской белоснежки.
Хотелось бы чтобы сняли хороший фильм но верится с трудом .
геи точно будут!
Причём среди сестричек))
Режиссеру фильма BioShock уже пора бы начать снимать фильм BioShock,а не п***ть о том каким замечательным выйдет его фильм по BioShock.
Тебе же написали по-русски /Пока режиссер занят продвижением нового приквела "Голодных игр"/ не до адаптации игры ему пока, так планы и не более.
Не знаю конечно каким интересным и хорошим выйдет Биошок, если вообще выйдет, мы пока ещё Fallout и Borderlands адаптации не видели, может тот ещё зашквар будет. А то что /Сюжет фильма будет полностью повторять сюжет первой игры/ это прекрасно ибо первая часть самая лучшая, надеюсь адаптация будет такой же отличной, как и игра.
Если впихнут в фильм копчёных и гомосеков это будет полнейший провал. Чё-то я предчувствую что так и будет.
Самонахваливание до выпуска фильма? Понятно, значит точно хрень.
Сука! Делайте просто как в игре. Просто как в игре!!! Мать вашу!!!
Без ваших сраных твистов.
Уже вижу эти маленькие твисты "органично" вплетённые в лор посредством толерастии.