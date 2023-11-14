Режиссер фильма BioShock обещает, что экранизация будет иметь несколько "новых маленьких твистов"

Режиссер фильма "Константин: Повелитель тьмы" Фрэнсис Лоуренс (Francis Lawrence) заявил, что очень рад предстоящему фильму BioShock. Он выступает в качестве режиссера игровой адаптации любимого шутера от первого лица для Netflix, а сценаристом фильма выступает сценарист "Бегущего по лезвию 2049" Майкл Грин.

Пока режиссер был занят продвижением нового приквела "Голодных игр", у журналистов была возможность расспросить его о проекте. "Все хорошо, - рассказал он о том, как идет работа над фильмом по BioShock, - у меня действительно хороший сценарий".

Сюжет фильма будет полностью повторять сюжет первой игры, действие которой разворачивается глубоко под поверхностью океана в жутком городе под названием Восторг.

О, у нас есть несколько новых моментов, да. Я имею в виду, что это первая игра, так что мы во многом остаемся верны ей, верно? Так что мы ни в коем случае не нарушаем канон. Но у нас есть несколько новых поворотов сюжета, которые удивят фанатов, но все они укладываются в рамки. У нас очень хороший сценарий, я очень рад этому.