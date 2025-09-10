Теперь официально: киноадаптация BioShock возьмет за основу культовую первую часть

Спустя долгое время затишья, наконец-то появились новые подробности о грядущей экранизации BioShock от Netflix. В свежем интервью продюсер проекта Рой Ли официально подтвердил ключевую деталь, которая волновала всех фанатов. Теперь можно не переживать за сюжет фильма, ведь он будет основан на сюжете культовой первой игры 2007 года.

Это заявление положило конец спорам о том, какую из частей франшизы — BioShock, BioShock 2 или BioShock Infinite — выберут для адаптации. Теперь можно с уверенностью ждать появления на экране подводного города Восторг (Rapture), Больших Папочек, Маленьких Сестричек и, конечно же, его создателя Эндрю Райана.

Однако вместе с хорошими новостями появились и плохие. Продюсер также сообщил, что производство фильма было отложено. Причиной стали необходимость доработки сценария и занятость режиссера Фрэнсиса Лоуренса («Я — легенда», «Голодные игры»), который сейчас работает над следующей частью «Голодных игр».

Съемки фильма по BioShock начнутся только после того, как Лоуренс закончит свой текущий проект. Если верить слухам, это должно произойти уже в начале следующего года. То есть экранизация первой BioShock выйдет не раньше 2027 года.