Теперь официально: киноадаптация BioShock возьмет за основу культовую первую часть

Спустя долгое время затишья, наконец-то появились новые подробности о грядущей экранизации BioShock от Netflix. В свежем интервью продюсер проекта Рой Ли официально подтвердил ключевую деталь, которая волновала всех фанатов. Теперь можно не переживать за сюжет фильма, ведь он будет основан на сюжете культовой первой игры 2007 года.
Это заявление положило конец спорам о том, какую из частей франшизы — BioShock, BioShock 2 или BioShock Infinite — выберут для адаптации. Теперь можно с уверенностью ждать появления на экране подводного города Восторг (Rapture), Больших Папочек, Маленьких Сестричек и, конечно же, его создателя Эндрю Райана.
Однако вместе с хорошими новостями появились и плохие. Продюсер также сообщил, что производство фильма было отложено. Причиной стали необходимость доработки сценария и занятость режиссера Фрэнсиса Лоуренса («Я — легенда», «Голодные игры»), который сейчас работает над следующей частью «Голодных игр».
Съемки фильма по BioShock начнутся только после того, как Лоуренс закончит свой текущий проект. Если верить слухам, это должно произойти уже в начале следующего года. То есть экранизация первой BioShock выйдет не раньше 2027 года.
мы живем в такое время когда любая адаптация это смерть франшизы
Теперь точно не переживаю. После таких слов - как можно?
Дерьмо будет, а жаль. Ведь это действительно шикарная вещь, показывающая что бы было с высерами Айн Ренд в реальности.
Раньше думал "о кино по игре - круто!" а сейчас "это звучит как угроза"
Netflix ...
Вроде обещали небольшой фильм, т.к. проекту порезали бюджет. Если ничего не изменилось, то это не адаптация первой игры, а просто выбор сеттинга для оригинальной истории, как бы это пугающе не звучало.
Прочел не так давно сценарий отмененного Биошока Вербински, в общем могла быть точная адаптация но с вольностями и откровенной шизой, переписать бы некоторые эпизоды и можно было бы взять в работу. Но всё умерло. Как бы тут всё не отвалилось, ведь сколько уже переписывают сценарий, еще одно сокращение производственного бюджета проект явно не переживет.
Если наоборот накинули еще денег чтобы вот точно адаптировать первую игру, то я бы переживал еще больше.
По факту, можно офигенный красивый фильм сделать со всеми красотами Восторга и Монстрами. Но как они в полтора часа уложат сюжет. Ну типа крушение всплыли оказались на маяке и опустились в город. Там что? выбрать? Ну будут банды небось и нужно добраться до главаря, а главарь липовый и тот кто помогал окажется им и в конце попросит убить его? Чёрт я не помню уже сюжет.
Эта новость звучит как восторг
Страшно представить актерский состав.
если фильм будет не 18+, то понту нет.