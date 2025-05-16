Режиссер экранизации Bioshock от Netflix сообщил о статусе проекта

В начале 2022 года появились разговоры о том, что Netflix начнет производство экранизации серии Bioshock. С тех пор новости о ней появлялись лишь урывками, и, судя по всему, спустя три года производство так и не сдвинулось с мертвой точки.
Буквально в последние несколько дней режиссер Фрэнсис Лоуренс сообщил о состоянии работ, подтвердив, что фильм все еще в работе, хотя, судя по всему, реальные съемки еще не начались.
По словам Лоуренса, Bioshock - сложная экранизация, в которой предстоит изучить и определить множество аспектов. С другой стороны, по его мнению, в настоящее время проект находится "в хорошем месте" и продвигается вперед.
Я только что получил черновик. Завтра [7 мая] у нас встреча со сценаристом, так что это тоже очень большая вероятность. Это сложная адаптация, так что придется многое выяснить и исправить. В Netflix меняются режимы, и поэтому все замораживается и возрождается, замораживается и возрождается, и я думаю, что мы в хорошем месте, честно говоря.
Предыдущая инфа была летом прошлого года, и, к сожалению, она не была позитивной. Продюсер Рой Ли сообщил, что бюджет фильма был сокращен, что привело к уменьшению масштабов проекта.
С трампухой может и прокатит. Исполнив все задумки авторов, не пихая на главную роль Беллу Рамзи..... дракман - щель, Левин крутой, Букер не гей.
Не знаю на на счет крутости Левина, но Judas находится в производственном аду. Так что подздулся он
3 года ковыряют, а выкатили только черновик? Сказки про сложную адаптацию под урезанный бюджет и вечные нетфликсовские метания уже никого не обманут. Проект в хорошем месте, прямиком на кладбище нерожденных экранизаций, откуда его выкопают в виде обрубка. Очередной слив на подходе.
Гораздо больше лет тому назад (Fandom):
Оригинал
"A BioShock film had been confirmed, and was originally planned to be released in 2011, coinciding with the release of a third BioShock game. The film was set to be directed by Gore Verbinski, director of the Pirates of the Caribbean series"
Руссификатор
"Фильм о BioShock был утвержден, и первоначально планировалось, что он выйдет в 2011 году, одновременно с выходом третьей игры BioShock. Режиссером фильма должен был стать Гор Вербински, режиссер сериала "Пираты Карибского моря""
или. . . тут недалеко: https://www.playground.ru/bioshock/news/bioshock_tajnoe_stalo_yavnym-639
Снять такое, могут единицы!! Может и сразу несколько режиссеров , Кемерон, Спилберг , Джексон, Нолан! Вот тогда будет дельное кино!!
Все четверо давным-давно сдулись. Хз, на что ты надеешься.
Ой не знаю, были надежды, но сейчас что-то руки опустились
И как раз из-за этого фильма задерживается Константин 2 // Сплинтер Нэйтан
биоишак не за под вопросом... флюгер мешает...