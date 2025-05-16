Режиссер экранизации Bioshock от Netflix сообщил о статусе проекта

В начале 2022 года появились разговоры о том, что Netflix начнет производство экранизации серии Bioshock. С тех пор новости о ней появлялись лишь урывками, и, судя по всему, спустя три года производство так и не сдвинулось с мертвой точки.

Буквально в последние несколько дней режиссер Фрэнсис Лоуренс сообщил о состоянии работ, подтвердив, что фильм все еще в работе, хотя, судя по всему, реальные съемки еще не начались.

По словам Лоуренса, Bioshock - сложная экранизация, в которой предстоит изучить и определить множество аспектов. С другой стороны, по его мнению, в настоящее время проект находится "в хорошем месте" и продвигается вперед.

Я только что получил черновик. Завтра [7 мая] у нас встреча со сценаристом, так что это тоже очень большая вероятность. Это сложная адаптация, так что придется многое выяснить и исправить. В Netflix меняются режимы, и поэтому все замораживается и возрождается, замораживается и возрождается, и я думаю, что мы в хорошем месте, честно говоря.

Предыдущая инфа была летом прошлого года, и, к сожалению, она не была позитивной. Продюсер Рой Ли сообщил, что бюджет фильма был сокращен, что привело к уменьшению масштабов проекта.