Фанаты представили, как будет выглядеть новая BioShock на Unreal Engine 5

На канале TeaserPlay опубликовали концептуальный ролик новой BioShock на Unreal Engine 5. Авторы попытались представить, как мог бы выглядеть шутер на новом движке в сеттинге ретрофутуристического Парижа.
Новая BioShock находится в разработке у студии Cloud Chamber. Игру окружает множество слухов, но официальной информации о шутере практически нет.
Unreal Engine 5 — последняя версия графического движка от компании Epic. Его можно использовать бесплатно, но только в некоммерческих целях.
Как засвеченная срань, от которой болит глаза, даже просто смотря на превью ролика?
У нейросети, у нейросети забыли спросить!
Что за времена настали - вместо реальной и полезной информации в ходу чьи-то фантазии...