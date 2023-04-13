Фанаты представили, как будет выглядеть новая BioShock на Unreal Engine 5

На канале TeaserPlay опубликовали концептуальный ролик новой BioShock на Unreal Engine 5. Авторы попытались представить, как мог бы выглядеть шутер на новом движке в сеттинге ретрофутуристического Парижа.

Новая BioShock находится в разработке у студии Cloud Chamber. Игру окружает множество слухов, но официальной информации о шутере практически нет.

Unreal Engine 5 — последняя версия графического движка от компании Epic. Его можно использовать бесплатно, но только в некоммерческих целях.