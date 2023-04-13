BioShock 4
8.4 113 оценок

Фанаты представили, как будет выглядеть новая BioShock на Unreal Engine 5

Simple Jack
Новости

На канале TeaserPlay опубликовали концептуальный ролик новой BioShock на Unreal Engine 5. Авторы попытались представить, как мог бы выглядеть шутер на новом движке в сеттинге ретрофутуристического Парижа.

Новая BioShock находится в разработке у студии Cloud Chamber. Игру окружает множество слухов, но официальной информации о шутере практически нет.

Unreal Engine 5 — последняя версия графического движка от компании Epic. Его можно использовать бесплатно, но только в некоммерческих целях.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
PolGhost

Как засвеченная срань, от которой болит глаза, даже просто смотря на превью ролика?

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KAJIbTEP

У нейросети, у нейросети забыли спросить!
Что за времена настали - вместо реальной и полезной информации в ходу чьи-то фантазии...

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