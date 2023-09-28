Слух: Новая часть BioShock от студии Cloud Chamber может выйти в 2028 году ©

Практически весь 2022 год и начало этого года в интернете весьма активно распространялись различные слухи и утечки, подтверждающие разработку продолжения культовой серии BioShock. Как обстоят дела с игрой по-прежнему официально не сообщается, однако новая утечка может намекать на дату выхода проекта. Похоже, что студия Cloud Chamber намерена выпустить новую часть BioShock не ранее 2028 года.

На год выпуска новой BioShock указывает описание профиля старшего концепт-художника из Cloud Chamber Мака Сцтаба. В своем резюме на Artstation он написал, что уже довольно долго работает над проектом вместе с талантливой командой разработчиков. Когда началось создание игры не сообщается, но в дате релиза указан 2028 год. Вероятно, именно такой крайний срок ставит перед собой команда Cloud Chamber. Если производство игры будет идти гладко, есть все шансы увидеть релиз новой BioShock намного раньше.

Ранее сообщалось, что BioShock планировалось выпустить в 2025 году. После этого в сети появились сообщения о якобы трудностях в разработке игры, что могло повлиять на дату релиза. Стоит отметить, что проект до сих пор официально не анонсирован, и у разработчиков есть полное право заниматься им столько, сколько это нужно для создания высококачественной игры.