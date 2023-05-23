Журналист Джейсон Шрайер прокомментировал последние слухи о проблемной разработке BioShock 4 ©

Известный журналист Bloomberg Джейсон Шрайер высказал свое мнение о якобы серьезных проблемах в разработке BioShock 4, частично намекнув, что некоторые аспекты того, о чем сообщалось ранее, являются правдой, но также практически опровергнув то, что недавно сообщил другой инсайдер.

Комментируя предполагаемую утечку, согласно которой игра испытывает серьезные проблемы в разработке, Шрайер сказал: "С одной стороны, это игра BioShock, поэтому, конечно, она испытывает проблемы в разработке", таким образом, в некотором роде подтверждая наличие реальных трудностей, но фактически опровергая сообщение инсайдера.

"С другой стороны, этот аккаунт в Твиттере - нелепый и уже много лет публикует всякую чепуху", - написал Шрайер, имея в виду аккаунт 'Ooh Leaks', с которого в прошлом исходили различные слухи, не имеющие, по мнению журналиста, никаких оснований.

По сути, мы все еще имеем дело со слухами, но надежность Шрайера на данный момент подтверждена многолетним опытом и реальными связями со средой разработки. Таким образом, это небольшое обновление может подтвердить проблемный характер работы над BioShock 4 и в то же время развенчать различные аспекты этой работы, появившиеся в результате слухов, которые, возможно, преувеличили ситуацию.

Между тем, мы до сих пор практически ничего не знаем о новом BioShock, находящемся в разработке в Cloud Chamber, поэтому судить что-либо об игре сложно.