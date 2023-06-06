BioShock Infinite 26.03.2013
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Кен Левин объяснил, почему он оставил серию BioShock: "Я загнал себя в ловушку"

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butcher69
Новости

В недавнем интервью подкасту Sacred Symbols визионер BioShock Кен Левин рассказал о том, почему он решил оставить серию. Левин подчеркнул, что крупный успех усугубляет стресс, и что разработчики и креативщики вынуждены постоянно выпускать большие хиты, которые превосходят их предыдущие игры.

После BioShock Infinite, создатель, по сути, почувствовал себя в ловушке своих творений. Левин не хотел чувствовать, что ему приходится соревноваться с самим собой и каждый раз повышать планку, поэтому он решил работать над другой игрой — той, на которую ушло много-много лет, прежде чем она была представлена.

Вот выдержка из того, что Левин сказал в интервью:

Спойлер
Я знаю, как глупо это может звучать. Я знаю, что мне очень повезло, что игра была успешной, но это в некотором роде ловушка для вас, верно. Потому что ты думаешь: "Хорошо, я уже сделал это, а теперь мне нужно сделать это снова. Мы с соучредителем Irrational Джоном Чеем шутили: "О, если мы продадим миллион копий игры, наша жизнь на этом закончится, и мы будем абсолютно счастливы. Но она продалась гораздо больше. Тогда я подумал: "А что, если новая часть не продастся? Есть куча статичных данных - что это значит? Я думаю, это может привести к нездоровым мыслям о соревновании с самим собой. Я помню, у нас был анонс [BioShock Infinite] в Нью-Йорке в 2009 году, и один из моих любимых редакторов сказал мне: "Кен, знаешь, они все поддерживали тебя в прошлый раз, потому что ты был аутсайдером. В этот раз они жаждут твоей крови". Я подумал, что он, наверное, прав. Это естественный цикл вещей - меня никто не выделял. Все болеют за аутсайдера, и если он добивается большого успеха, то все ждут, что он немного оступится. Это совершенно естественная вещь. Я решил, и это было мое решение, что мне нужна еще большая аудитория. Мне нужен был своего рода блокбастер. Поэтому многое в Infinite было задумано для того, чтобы попытаться привлечь еще более широкую аудиторию. Проблема заключалась в том, что я не совсем такой геймер. Я нечасто играю в многопользовательские игры, потому что я не очень хорош в них, и мне нравятся более странные и заумные игры. В основном я играю в инди-рогалики и стратегии, например, XCOM. Мне понравилась Midnight Suns. Я большой поклонник Джейка Соломона, он гений. Думаю, в этом я немного стал своим злейшим врагом, и одна из причин, почему я перестал делать игры BioShock после этого, это то, что... ладно, ты не можешь на что-то опереться. Нельзя снова соревноваться с самим собой. Это неправильно и это не здоровый способ жить своей жизнью. Поэтому я не хотел делать еще одну игру по BioShock. Я ничего не имею против BioShock, просто работать над ней было не очень весело, потому что я как бы создал для себя ловушку.
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Комментарии: 3
Ваш комментарий
6363

Иуды выглядит очень похожей на Биошок)

2
jax baron

он себя больше загнал в ловушку - (сценарием и что происходит в вселенной)- потому обьяснить и делать сиквел после всего(сюжета) тут надо сидеть под всем что есть на свете, и бухать ящик водки в день.

1
BAZKIN

Хотел всех запутать, и сам запутался

0