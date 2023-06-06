Кен Левин объяснил, почему он оставил серию BioShock: "Я загнал себя в ловушку" ©

В недавнем интервью подкасту Sacred Symbols визионер BioShock Кен Левин рассказал о том, почему он решил оставить серию. Левин подчеркнул, что крупный успех усугубляет стресс, и что разработчики и креативщики вынуждены постоянно выпускать большие хиты, которые превосходят их предыдущие игры.

После BioShock Infinite, создатель, по сути, почувствовал себя в ловушке своих творений. Левин не хотел чувствовать, что ему приходится соревноваться с самим собой и каждый раз повышать планку, поэтому он решил работать над другой игрой — той, на которую ушло много-много лет, прежде чем она была представлена.

Вот выдержка из того, что Левин сказал в интервью:

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